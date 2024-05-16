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Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 16.05.2024
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:45
2024-05-16T20:45
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
министерство обороны сша
нато
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою", — написал он.По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия."Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже", — резюмировал Макгрегор.Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html
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россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина

Макгрегор: Вашингтон обескуражен позицией Путина по ядерному оружию

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою", — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина
Вчера, 18:51
По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия.
"Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже", — резюмировал Макгрегор.
Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОВладимир Путин
 
 
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