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Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 16.05.2024
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:45
2024-05-16T20:45
2024-05-16T20:45
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою", — написал он.По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия."Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже", — резюмировал Макгрегор.Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html
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россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин
Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина
Макгрегор: Вашингтон обескуражен позицией Путина по ядерному оружию