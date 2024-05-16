https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html

Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина

Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 16.05.2024

Готовы к бою. В США забили тревогу после предупреждения Путина

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

специальная военная операция на украине

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сша

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министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Путин дал понять, что если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою", — написал он.По словам полковника, Вашингтон был очень обескуражен позицией российского лидера в отношении развертывания ядерного оружия."Мы, очевидно, не готовы к этой битве, и НАТО тоже", — резюмировал Макгрегор.Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html

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сша

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россия, сша, украина, министерство обороны сша, нато, владимир путин