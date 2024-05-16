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Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе - РИА Новости, 16.05.2024
Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, извинился, что долго говорил при... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:29
2024-05-16T13:29
2024-05-16T14:17
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, извинился, что долго говорил при последовательном переводе - почувствовал себя как дома. "Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто, как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
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"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому.
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе
Путин отметил, что в Китае почувствовал себя дома и говорил долго по-русски