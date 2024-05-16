https://ria.ru/20240516/putin-1946407486.html

Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе

Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе - РИА Новости, 16.05.2024

Путин извинился, что долго говорил при последовательном переводе

Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, извинился, что долго говорил при... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:29

2024-05-16T13:29

2024-05-16T14:17

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китай

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политика

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР, извинился, что долго говорил при последовательном переводе - почувствовал себя как дома. "Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто, как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.

https://ria.ru/20240516/putin-1946337195.html

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"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае "Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому. 2024-05-16T13:29 true PT1M29S

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россия, китай, владимир путин, политика