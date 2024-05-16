https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html

Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин

Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024

Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин

Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:05

2024-05-16T13:05

2024-05-16T13:05

россия

китай

владимир путин

политика

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо наших стран", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.

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россия, китай, владимир путин, политика