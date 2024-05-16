https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:05
2024-05-16T13:05
2024-05-16T13:05
россия
китай
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946391837_0:118:2882:1739_1920x0_80_0_0_6cf304885bd90d0af6db4f0df528b14c.jpg
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо наших стран", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
https://ria.ru/20240516/putin-1946327424.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946391837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c40a98e85330bddf23f98c62075224d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
Путин: российско-китайская дружба выдержала испытание временем и укрепляется