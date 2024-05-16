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Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
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13:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:05
2024-05-16T13:05
россия
китай
владимир путин
политика
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо наших стран", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин

Путин: российско-китайская дружба выдержала испытание временем и укрепляется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Российско-китайская дружба выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Неизменным оставалось всегда главное – традиции российско-китайской дружбы, которая выдержала испытание временем и продолжает укрепляться на благо наших стран", - сказал Путин в ходе выступления на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
Вчера, 09:14
 
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