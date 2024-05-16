https://ria.ru/20240516/putin-1946399508.html
Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае
Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае - РИА Новости, 16.05.2024
Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:02
2024-05-16T13:02
2024-05-16T14:22
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь. Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году. Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946398323.html
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Возложение цветов к памятнику Народным героям в Пекине
Путин возложил цветы к памятнику Народным героям в Пекине.
2024-05-16T13:02
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в мире, китай, пекин, россия, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин
Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае
Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине на площади Тяньаньмэнь