https://ria.ru/20240516/putin-1946399508.html

Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае

Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае - РИА Новости, 16.05.2024

Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Китае

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:02

2024-05-16T13:02

2024-05-16T14:22

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь. Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году. Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946398323.html

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Возложение цветов к памятнику Народным героям в Пекине Путин возложил цветы к памятнику Народным героям в Пекине. 2024-05-16T13:02 true PT1M35S

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в мире, китай, пекин, россия, владимир путин