https://ria.ru/20240516/putin-1946391692.html

Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана

Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана

США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:42

2024-05-16T12:42

2024-05-16T13:11

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны акцентируют, что США и НАТО, ответственные за 20-летнюю оккупацию Афганистана, не должны снова пытаться разместить военную инфраструктуру в нем и сопредельном регионе, обязаны взять на себя основную ответственность за текущие социально-экономические трудности страны, подтвердить поддержку ее постконфликтному восстановлению и принять все необходимые меры для разблокировки замороженных афганских национальных резервов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html

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в мире, сша, афганистан, россия, нато