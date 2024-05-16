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Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана - РИА Новости, 16.05.2024
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12:42 16.05.2024 (обновлено: 13:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946391692.html
Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана
Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана
США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:42
2024-05-16T13:11
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны акцентируют, что США и НАТО, ответственные за 20-летнюю оккупацию Афганистана, не должны снова пытаться разместить военную инфраструктуру в нем и сопредельном регионе, обязаны взять на себя основную ответственность за текущие социально-экономические трудности страны, подтвердить поддержку ее постконфликтному восстановлению и принять все необходимые меры для разблокировки замороженных афганских национальных резервов", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, афганистан, россия, нато
В мире, США, Афганистан, Россия, НАТО
Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана

Путин и Си Цзиньпин: США и НАТО должны взять на себя трудности Афганистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
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"Стороны акцентируют, что США и НАТО, ответственные за 20-летнюю оккупацию Афганистана, не должны снова пытаться разместить военную инфраструктуру в нем и сопредельном регионе, обязаны взять на себя основную ответственность за текущие социально-экономические трудности страны, подтвердить поддержку ее постконфликтному восстановлению и принять все необходимые меры для разблокировки замороженных афганских национальных резервов", - говорится в заявлении.
 
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