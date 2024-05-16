Россия и Китай призвали США и НАТО ответить за проблемы Афганистана
Путин и Си Цзиньпин: США и НАТО должны взять на себя трудности Афганистана
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и НАТО обязаны взять на себя ответственность за текущие социально-экономические трудности Афганистана, заявили лидеры РФ и КНР.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны акцентируют, что США и НАТО, ответственные за 20-летнюю оккупацию Афганистана, не должны снова пытаться разместить военную инфраструктуру в нем и сопредельном регионе, обязаны взять на себя основную ответственность за текущие социально-экономические трудности страны, подтвердить поддержку ее постконфликтному восстановлению и принять все необходимые меры для разблокировки замороженных афганских национальных резервов", - говорится в заявлении.