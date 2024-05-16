https://ria.ru/20240516/putin-1946381255.html

Путин высказался о расширении сотрудничества России с арабскими странами

Путин высказался о расширении сотрудничества России с арабскими странами - РИА Новости, 16.05.2024

Путин высказался о расширении сотрудничества России с арабскими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и арабскими странами в полной мере... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:16

2024-05-16T12:16

2024-05-16T12:16

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что расширение дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и арабскими странами в полной мере отвечает общим интересам. Соответствующее приветствие участникам общеарабской встречи на высшем уровне опубликовано на сайте Кремля. "Убежден, что дальнейшее расширение традиционно дружественных отношений и конструктивного многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и арабскими странами в полной мере отвечает нашим общим интересам, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в телеграмме. Он пожелал участникам встречи успешной работы и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240516/putin-1946379620.html

россия

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россия, владимир путин