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Путин: Россия поддержит арабские усилия в урегулировании на ближнем востоке
Путин: Россия поддержит арабские усилия в урегулировании на ближнем востоке - РИА Новости, 16.05.2024
Путин: Россия поддержит арабские усилия в урегулировании на ближнем востоке
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнеров для урегулирования противоречий... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:13
2024-05-16T12:13
2024-05-16T12:26
владимир путин
россия
палестина
судан
йемен
ливия
сирия
ливан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнеров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке.Соответствующее приветствие участникам общеарабской встречи на высшем уровне опубликовано на сайте Кремля.Путин заявил, что в настоящее время Ближний Восток переживает один из самых острых кризисов в своей истории. Он отметил, что беспрецедентная эскалация палестино-израильского конфликта унесла жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряженности в близлежащих странах и в регионе. Российский лидер подчеркнул, что в свете этих событий "особую актуальность приобретает справедливое решение палестинской проблемы на международно признанной основе"."Россия намерена и впредь активно поддерживать коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими партнерами в целях скорейшего урегулирования имеющихся противоречий. Наша страна последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в других конфликтных зонах – в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане – при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права", - говорится в телеграмме.
россия
палестина
судан
йемен
ливия
сирия
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ближний восток
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владимир путин, россия, палестина, судан, йемен, ливия, сирия, ливан, ближний восток, в мире
Владимир Путин, Россия, Палестина, Судан, Йемен, Ливия, Сирия, Ливан, Ближний Восток, В мире
Путин: Россия поддержит арабские усилия в урегулировании на ближнем востоке
Путин: Россия поддержит арабских партнеров в урегулировании на ближнем Востоке