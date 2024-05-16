https://ria.ru/20240516/putin-1946361384.html

Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР

Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 16.05.2024

Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР

Владимир Путин проводит в Пекине встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:32

2024-05-16T11:32

2024-05-16T12:43

китай

россия

владимир путин

ли цян

денис мантуров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946383625_0:143:3070:1870_1920x0_80_0_0_0c64f1ad05dd3e87d5494efee4e682d7.jpg

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Пекине встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщил корреспондент РИА Новости."Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей", — сказал российский лидер.Встреча проходит в Доме народных собраний, где ранее состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне. С российской стороны присутствуют первый замглавы правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко.Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Уже состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продолжались около двух с половиной часов.Лидеры приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и выступили перед журналистами.Затем Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России. Как уточнил российский лидер, вечером он планирует провести неформальную встречу с китайским коллегой для обсуждения внешнеполитической повестки. Путин проинформирует Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность Пекину за инициативы по урегулированию этой проблемы.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, ли цян, денис мантуров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире