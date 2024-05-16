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Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 16.05.2024
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11:32 16.05.2024 (обновлено: 12:43 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946361384.html
Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР
Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 16.05.2024
Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР
Владимир Путин проводит в Пекине встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:32
2024-05-16T12:43
китай
россия
владимир путин
ли цян
денис мантуров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Пекине встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщил корреспондент РИА Новости."Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей", — сказал российский лидер.Встреча проходит в Доме народных собраний, где ранее состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне. С российской стороны присутствуют первый замглавы правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко.Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Уже состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продолжались около двух с половиной часов.Лидеры приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и выступили перед журналистами.Затем Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России. Как уточнил российский лидер, вечером он планирует провести неформальную встречу с китайским коллегой для обсуждения внешнеполитической повестки. Путин проинформирует Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность Пекину за инициативы по урегулированию этой проблемы.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html
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китай, россия, владимир путин, ли цян, денис мантуров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Ли Цян, Денис Мантуров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Путин в Пекине проводит встречу с премьером Госсовета КНР

Путин проводит в Пекине отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Пекине встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая на деле доказал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей. Очередные переговоры на уровне премьер-министров должны состояться в Москве, у нас. Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей", — сказал российский лидер.
Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Встреча проходит в Доме народных собраний, где ранее состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне.
С российской стороны присутствуют первый замглавы правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Уже состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продолжались около двух с половиной часов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Лидеры приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и выступили перед журналистами.
Затем Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России.
Как уточнил российский лидер, вечером он планирует провести неформальную встречу с китайским коллегой для обсуждения внешнеполитической повестки. Путин проинформирует Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность Пекину за инициативы по урегулированию этой проблемы.
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КитайРоссияВладимир ПутинЛи ЦянДенис МантуровМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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