https://ria.ru/20240516/putin-1946351893.html
Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов
Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов
Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:54
2024-05-16T10:54
2024-05-16T10:54
россия
китай
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
большая двадцатка
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, и их приведение в соответствие с современными реалиями", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
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россия, китай, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), Большая двадцатка, В мире
Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов
Путин: Россия и Китай выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС