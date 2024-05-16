https://ria.ru/20240516/putin-1946351893.html

Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов

Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай выступают за деполитизацию многосторонних институтов

Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:54

2024-05-16T10:54

2024-05-16T10:54

россия

китай

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

большая двадцатка

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, и их приведение в соответствие с современными реалиями", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20230927/vto-1898980080.html

россия

китай

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2024

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россия, китай, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка, в мире