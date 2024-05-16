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Россия и КНР создают справедливое мироустройство, заявил Путин
Россия и КНР создают справедливое мироустройство, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и КНР создают справедливое мироустройство, заявил Путин
ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:58
2024-05-16T09:58
2024-05-16T11:20
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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай солидарно работают над созданием справедливого мироустройства на основе международного права и баланса интересов всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. "Обе страны проводят независимую самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества", - сказал Путин. Он отметил, что переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают. -0-
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россия, китай, пекин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, В мире
Россия и КНР создают справедливое мироустройство, заявил Путин
Путин: Россия и Китай работают над созданием справедливого мироустройства