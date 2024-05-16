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Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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09:56 16.05.2024 (обновлено: 10:13 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946336022.html
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине
Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:56
2024-05-16T10:13
китай
украина
в мире
москва
пекин
владимир путин
россия
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Путин отметил, что намерен проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса вечером в ходе неформальной встречи."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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китай, украина, в мире, москва, пекин, владимир путин, россия
Китай, Украина, В мире, Москва, Пекин, Владимир Путин, Россия
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине

Путин: Москва признательна инициативам Пекина по урегулированию конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Путин отметил, что намерен проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса вечером в ходе неформальной встречи.
«
"Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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