https://ria.ru/20240516/putin-1946336022.html

Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине

Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине

Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:56

2024-05-16T09:56

2024-05-16T10:13

китай

украина

в мире

москва

пекин

владимир путин

россия

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Путин отметил, что намерен проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса вечером в ходе неформальной встречи."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

китай

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