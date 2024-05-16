https://ria.ru/20240516/putin-1946336022.html
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине
Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:56
2024-05-16T09:56
2024-05-16T10:13
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владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.Путин отметил, что намерен проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса вечером в ходе неформальной встречи."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства, говоря об украинском конфликте.
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китай, украина, в мире, москва, пекин, владимир путин, россия
Китай, Украина, В мире, Москва, Пекин, Владимир Путин, Россия
Путин оценил инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине
Путин: Москва признательна инициативам Пекина по урегулированию конфликта