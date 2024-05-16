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Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин
Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин
РФ и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:52
2024-05-16T09:52
2024-05-16T11:07
россия
китай
евразийский экономический союз
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров."Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
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россия, китай, евразийский экономический союз
Россия, Китай, Евразийский экономический союз
Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин
Путин: Россия и КНР продолжат усилия по интеграции ЕАЭС и "Один пояс, один путь"