https://ria.ru/20240516/putin-1946335748.html

Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин

Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и КНР продолжат усилия по ЕАЭС, "Один пояс, один путь", заявил Путин

РФ и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:52

2024-05-16T09:52

2024-05-16T11:07

россия

китай

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946327281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9659612747cfb83362025e99219dea45.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены продолжать усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров."Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, евразийский экономический союз