Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая
Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая
© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером.
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"Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось 2024 -2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.
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