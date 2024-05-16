https://ria.ru/20240516/putin-1946335609.html

Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая

Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024

Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая

Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:52

2024-05-16T09:52

2024-05-16T09:52

культура

россия

китай

владимир путин

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером. "Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось 2024 -2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.

https://ria.ru/20231228/chernyshenko-1918627541.html

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россия, китай, владимир путин, в мире