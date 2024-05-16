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Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:52 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/putin-1946335609.html
Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая
Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая
Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:52
2024-05-16T09:52
культура
россия
китай
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером. "Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось 2024 -2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин сообщил о программе перекрестных годов культуры России и Китая

Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая

© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о масштабной программе перекрестных годов культуры России и Китая, ее старт будет дан в четверг вечером.
«
"Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось 2024 -2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он добавил, что программа включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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