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В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
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09:51 16.05.2024 (обновлено: 10:35 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946335246.html
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин
Создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:51
2024-05-16T10:35
атр
россия
владимир путин
политика
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин."Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствии с современными реалиями. Считаем необходимым вести дело к построению надежной, адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно – создание таких альянсов", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
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атр, россия, владимир путин, политика
АТР, Россия, Владимир Путин, Политика
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин

Путин назвал создание закрытых военных альянсов контрпродуктивным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствии с современными реалиями. Считаем необходимым вести дело к построению надежной, адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно – создание таких альянсов", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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13 мая, 10:52
 
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