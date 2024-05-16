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В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин
Создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:51
2024-05-16T09:51
2024-05-16T10:35
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин."Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствии с современными реалиями. Считаем необходимым вести дело к построению надежной, адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно – создание таких альянсов", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
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атр, россия, владимир путин, политика
АТР, Россия, Владимир Путин, Политика
В регионе АТР нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил Путин
Путин назвал создание закрытых военных альянсов контрпродуктивным