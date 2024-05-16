https://ria.ru/20240516/putin-1946333790.html

Взаимная торговля КНР и России защищена от третьих стран, заявил Путин

Взаимная торговля КНР и России защищена от третьих стран, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024

Взаимная торговля КНР и России защищена от третьих стран, заявил Путин

Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:41

2024-05-16T09:41

2024-05-16T10:56

россия

китай

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", — сказал российский лидер.Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты.Путин добавил, что они с Си Цзиньпином договорились укреплять контакты между банками, задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран."Что касается двусторонней промышленной кооперации, то мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", — сказал президент.Он напомнил, что Китай — ведущий внешнеторговый партнер России, которая, в свою очередь, по итогам 2023 года вышла на четвертое место в экспортно-импортном балансе КНР."В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд — по китайской статистике, 240 миллиардов долларов. У нас небольшое расхождение, но в целом такая цифра абсолютно является корректной", — указал Путин.Он уточнил, что планирует вечером провести неформальную встречу с Си Цзиньпином для обсуждения внешнеполитической повестки. Российский лидер проинформирует своего коллегу о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность Пекину за инициативы по урегулированию этой проблемы.Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал менталитет холодной войны угрозой безопасности всех стран."В сегодняшнем мире сохраняется менталитет "холодной войны", односторонняя гегемония, блоковое противостояние и политика силы, которые угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран", — заявил лидер КНР.Он подчеркнул, что необходимо придерживаться беспристрастности и справедливости, а также быть приверженными продвижению политического урегулирования острых вопросов.После заявлений для прессы два лидера отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России.Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Сначала главы государств пообщались в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций. В общей сложности переговоры продолжались около двух с половиной часов.По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946337195.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

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Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина 2024-05-16T09:41 true PT26M31S

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине 2024-05-16T09:41 true PT0M44S

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