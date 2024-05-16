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Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2024
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06:07 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/putin-1946308497.html
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2024
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:07
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владимир путин
россия
китай
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Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
россия
китай
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7 495 645-6601
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Государственный визит Путина в Китайскую Народную Республику
LIVE: Государственный визит Путина в Китайскую Народную Республику
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владимир путин, россия, китай, видео
Владимир Путин, Россия, Китай
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
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Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
 
Владимир ПутинРоссияКитай
 
 
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