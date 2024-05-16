https://ria.ru/20240516/putin-1946308497.html
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.05.2024
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:07
2024-05-16T06:07
2024-05-16T06:07
владимир путин
россия
китай
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Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
россия
китай
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Государственный визит Путина в Китайскую Народную Республику
LIVE: Государственный визит Путина в Китайскую Народную Республику
2024-05-16T06:07
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PT96M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, китай, видео
Владимир Путин, Россия, Китай
Государственный визит Путина в Китай. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.
2024-05-16T06:07
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PT96M16S
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.