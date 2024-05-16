https://ria.ru/20240516/puteshestviya-1945605959.html

Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты

Красивые города на Волге

Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты

Искупаться, осмотреть старинные города, монастыри — летом на Волгу можно выбраться и на пару дней, и на уик-энд. Куда удобнее всего добираться из столицы и как... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:30

2024-05-16T10:30

2024-05-16T10:37

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Искупаться, осмотреть старинные города, монастыри — летом на Волгу можно выбраться и на пару дней, и на уик-энд. Куда удобнее всего добираться из столицы и как провести незабываемые выходные на великой реке — в материале РИА Новости.ТверьНа "Ласточке" из Москвы — меньше двух часов. Билет — от 734 рублей. На автомобиле получится дольше.Достопримечательности начинаются прямо на вокзале: в императорских комнатах по дороге из Петербурга в Москву останавливались Николай I, Александр III, Николай II.Самый известный тверской музей — Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке по приказу Екатерины II на Соборной площади. Теперь тут картинная галерея. В экспозиции — работы Коровина, Шишкина, Врубеля, Левитана, а также царская мебель и посуда.Через Дворцовый сад — выход на набережную Михаила Ярославича.Теплоходы "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов" предлагают обзорную экскурсию по воде.Неподалеку, на месте разрушенного кремля — городской сад с аттракционами и кафе.На противоположном берегу — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками, Свято-Екатерининский женский монастырь, а также Музей тверского быта.Обязательно прогуляйтесь по пешеходной улице Трехсвятской, которую местные называют "Трехой". В каждом доме — кафе или сувенирная лавка.ЯрославльНа "Ласточке" — три часа, от 947 рублей. На автобусе гораздо дольше.Центр города со множеством старинных храмов находится под защитой ЮНЕСКО.Пройдитесь по парку "Стрелка", загляните в Успенский кафедральный собор — это недалеко от места, где Которосль впадает в Волгу.Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которая изображена на тысячной купюре, — единственный в России храм с 15 куполами (XVII век). Снаружи декорирован цветными изразцами, внутри — фрески.Именно в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре, два с лишним века назад нашли главный памятник древнерусской литературы — "Слово о полку Игореве". Тут теперь музей-заповедник. На звоннице — лучшая смотровая площадка города.Центральный пляж — на берегу Которосли. Вход в воду песчаный, есть волейбольная площадка. С Ярославской косы открывается вид на "Стрелку". Красиво и на Тверицком пляже.РыбинскНа поезде — пять с половиной часов с пересадкой в Ярославле. На автобусе примерно столько же.Рыбинск называют городом старинных вывесок. В 2017-м фолк-музыкант Митя Кузнецов предложил переделать всю рекламу в дореволюционном стиле. Очень органично смотрится на купеческих особняках, которых тут много.Смотровая площадка — на колокольне Спасо-Преображенского собора.На улице Крестовой — единственный в стране мемориальный музей легендарного флотоводца Федора Ушакова. Тут рассказывают о конструкции парусника, тактике боя и особенностях судового быта.Первый в России Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого — тоже в Рыбинске. В коллекции более полусотни экспонатов, регулярно проходят концерты.На Красной площади — частный музей игрушки "Новогодние истории". Местные купаются в Волге за городом, на более чистых пляжах Рыбинского водохранилища. Там мелкий песок, вокруг хвойные деревья. Многие отдыхают на островах. Один из самых популярных и близких — Юршинский.КостромаНа "Ласточке" — около пяти часов, билет — от 1,2 тысячи рублей. На автомобиле — по Ярославскому шоссе и федеральной трассе М-8 "Холмогоры" — те же пять часов.Кострому считают родиной Снегурочки. Иван Сусанин тоже отсюда. Памятник ему — недалеко от Торговых рядов.Из легендарного Ипатьевского монастыря на царство призывали основателя династии Романовых Михаила.Музей-заповедник "Костромская слобода" — один из старейших в стране. Здесь река Кострома впадает в Волгу. В экспозиции — образцы деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные со всей области.Можно посетить музеи сыра, моды Снегурочки, льна и бересты.Центральный парк на берегу Волги — любимое место отдыха горожан. Из беседки Островского, которую Эльдар Рязанов снял в "Жестоком романсе", открывается красивейший вид на реку.Неподалеку — Центральный пляж, а напротив — Заволжский. Оба песчаные, с кабинками для переодевания.Нижний НовгородНа "Ласточке" — четыре часа, билет — две тысячи рублей. Автобусом чуть дешевле, но на три часа дольше.Главные достопримечательности — кремль и набережная, которая протянулась на три с половиной километра вдоль Оки и Волги. Особенно красиво тут на закате, когда купола церквей отражаются в воде. С нескольких пристаней отходят прогулочные теплоходы — туристы любуются панорамой города.На улицах Большой Покровке, Рождественской — множество кафе и ресторанов.Организуют экскурсии на Горьковский автозавод (ГАЗ) и фабрику стеклянных елочных украшений "Ариель", созданную в 1936-м на базе артели "Детская игрушка".Погулять приятно по старинным купеческим кварталам — Трехсвятскому и Студеному.Летом местные купаются прямо в городе. Самые популярные пляжи — у Гребного канала, на Молитовском затоне и улице Фучика. Есть зоны отдыха в парках — Сормовском и 777-летия Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20240406/torzhok-1937711948.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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