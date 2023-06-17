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В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц - РИА Новости, 17.06.2023
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Туризм
 
08:00 17.06.2023 (обновлено: 08:02 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/tver-1878749411.html
В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц
В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц - РИА Новости, 17.06.2023
В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц
Тверь — идеальное место для короткого путешествия. Из Москвы "Ласточки" идут меньше двух часов, из Питера — четыре часа, но на "Сапсане" проще. Поездка... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:00
2023-06-17T08:02
туризм
туризм
тверь
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тверская область
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туры
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Тверь — идеальное место для короткого путешествия. Из Москвы "Ласточки" идут меньше двух часов, из Питера — четыре часа, но на "Сапсане" проще. Поездка недорогая, из столицы — 1350 рублей в оба конца, и можно даже не оставаться на ночь. В городе есть где погулять, познакомиться с культурными достопримечательностями, необычными музеями, покататься на кораблике и вкусно поесть. План визита на выходные — в материале РИА Новости.Музей на вокзалеОсмотр достопримечательностей можно начать прямо на вокзале. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты, где останавливались Николай I, Александр III, Николай II, путешествовавшие из Петербурга в Москву. Там отреставрировали несколько помещений, восстановили старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет и красивую мебель — столы и кресла с гнутыми ножками.От станции до центра, где сосредоточены основные туристические объекты, проще всего доехать на такси. Десять минут, 200 рублей — и вы на бульваре Радищева.Главная новая достопримечательность — памятник певцу Михаилу Кругу. Туристы стоят в очереди, чтобы сделать фото, обняв скульптуру.Сразу отправляйтесь на завтрак в Breakfast Band, эту кофейню в 2018-м признали лучшей в России, говорит местная жительница Ольга Ростова. Там отличный кофе, вкусная еда, а блюда названы именами знаменитостей — например, "Яйца бенедикт Джек Лондон", "Скрамбл с форелью Мартин Скорцезе", "Овощной суп минестроне Марчелло Мастроянни", "Блинный торт Эмиль Золя", "Чизкейк Одри Хепберн".Дворец двух ЕкатеринВ 11:00 для посетителей открывается самый известный музей Твери — Императорский путевой дворец, построенный на Соборной площади в XVIII веке по заказу Екатерины II. Здесь царская семья отдыхала, путешествуя между двумя столицами.В XIX веке тут жила сестра Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского — Екатерина. Дворец был центром светской жизни, в нем собирались литераторы, а историк Николай Карамзин читал императору отрывки из "Истории государства Российского".Сейчас там — картинная галерея, представлены работы Левитана, Шишкина, Врубеля, Коровина. Интересны интерьеры комнат, мебель и посуда, которой пользовались высокие гости. Билет — 300 рублей.Через Дворцовый сад, красиво расположенный меж кованых лавок и скульптур (а вокруг — кусты сирени), можно выйти на набережную Михаила Ярославича. У памятника Пушкину — идеальное место, чтобы сделать фотографии моста — Староволжского, первого постоянного в городе. Левее, на противоположном берегу, — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками.Этот берег, правый, считается "тусовочным", рассказала гид Елена Кузнецова. Раньше рядом с путевым дворцом был кремль, на его месте сейчас — Городской сад. Там аттракционы — карусели, батуты, паровозик для детей, киоски с кофе, мороженым и шашлыком, уличные кафе. Напротив от причала отплывают два экскурсионных теплохода — "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов". За час и 400 рублей гости могут увидеть город с воды.В гости к купцамРядом, у кинотеатра "Звезда", построенного на месте домика Петра I, где останавливался император — Новый Волжский мост, который соединяет эту часть города с набережной Афанасия Никитина. Она считается более спокойным местом для прогулок. Там — памятник знаменитому тверскому купцу, два других — в Индии и Феодосии.У стрелки, где река Тверца впадает в Волгу, расположен речной вокзал. Справа — Свято-Екатерининский женский монастырь, слева — Музей тверского быта. Тут место знакомства с бытом купцов — мебелью, одеждой, посудой, игрушками. Там же — экспозиция "Русские самовары. Тверское чаепитие" и "Тверская пряничная XIX века": их и попробовать можно, и приготовить. Билеты — от 50 до 150 рублей.На противоположном правом берегу, по набережной Степана Разина, мимо купеческих особняков прогуляйтесь до памятника поэту Андрею Дементьеву. Его имя дали улице, раньше носившей имя Володарского. Затем отправляйтесь на Трехсвятскую — местный Арбат, который местные ласково зовут "Трехой". В каждом доме там — кафе, ресторан или сувенирный магазин.На пересечении с бульваром Радищева зайдите в Bonneville, попробуйте пирожные и круассаны, за авторским кофе — в Buna Buna. Недорого пообедать можно в "Сковородке" или в ресторане взвешенной еды "Фреш Буфет". Атмосферное место — паб "Старый чемодан".Ностальгия по СССРПосле обеда — на выбор один из двух частных музеев, расположенных в пешеходном центре. В каждом — всего по три зала.В Музее Плюшкина собраны экспонаты советского периода. За полчаса можно увидеть одежду, мебель, посуду, бытовую технику, которой пользовались во времена СССР. Там — проигрыватель для пластинок, катушечные магнитофоны, дисковые телефоны, сифон для производства газводы и не только, будильники, военная форма, противогазы, велосипеды, марки, открытки, игрушки — куклы, неваляшки, чебурашки, солдатики. "Все экспонаты можно брать в руки, фотографировать, а некоторые — даже купить", — объясняет экскурсовод Денис. Билет стоит 250 рублей.Второе место — Музей Козла, в котором историк Владимир Лавренов 15 лет собирает фигурки козлов. Их уже шесть с половиной тысяч. Рогатые тут не только стоят, но и летают на самолете, играют на музыкальном инструменте, сидят за столом. В музее можно купить магниты с изображением животного, открытки, посуду и даже обзавестись удостоверением "Я — козел!".Билет стоит 200 рублей, но, как указано на сайте заведения, — вход бесплатный для носящих фамилии Козел, Козлов, Козлодоев, Козлина, Козликов и Козлевич.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, тверь, достопримечательности, отдых в россии, тверская область, туристы, туры, волга, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , кафе, рестораны, ласточка (поезд)
Туризм, Туризм, Тверь, Достопримечательности, отдых в России, Тверская область, туристы, Туры, Волга, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , Кафе, Рестораны, Ласточка (поезд)

В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц

© iStock.com / Ekaterina LoginovaНабережная реки Волги и Преображенский собор в Твери
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Тверь — идеальное место для короткого путешествия. Из Москвы "Ласточки" идут меньше двух часов, из Питера — четыре часа, но на "Сапсане" проще. Поездка недорогая, из столицы — 1350 рублей в оба конца, и можно даже не оставаться на ночь. В городе есть где погулять, познакомиться с культурными достопримечательностями, необычными музеями, покататься на кораблике и вкусно поесть. План визита на выходные — в материале РИА Новости.

Музей на вокзале

Осмотр достопримечательностей можно начать прямо на вокзале. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты, где останавливались Николай I, Александр III, Николай II, путешествовавшие из Петербурга в Москву.
© Фото : Туристический портал Тверской областиИмператорские комнаты в Твери
Императорские комнаты в Твери - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Туристический портал Тверской области
Императорские комнаты в Твери
Там отреставрировали несколько помещений, восстановили старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет и красивую мебель — столы и кресла с гнутыми ножками.
От станции до центра, где сосредоточены основные туристические объекты, проще всего доехать на такси. Десять минут, 200 рублей — и вы на бульваре Радищева.
© РИА Новости / Мария СеливановаПамятник певцу Михаилу Кругу в Твери на бульваре Радищева
Памятник певцу Михаилу Кругу в твери на бульваре Радищева - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери на бульваре Радищева
Главная новая достопримечательность — памятник певцу Михаилу Кругу. Туристы стоят в очереди, чтобы сделать фото, обняв скульптуру.
© РИА Новости / Мария СеливановаБлюдо на завтраке в Breakfast Band в Твери
Блюдо на завтраке в Breakfast Band в Твери
Блюдо на завтраке в Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаЗавтрак в Breakfast Band в Твери
Завтрак в Breakfast Band в Твери
Завтрак в Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаBreakfast Band в Твери
Breakfast Band в Твери
Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры на бульваре Радищева в Твери
Сувениры на бульваре Радищева в Твери
Сувениры на бульваре Радищева в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаДома на бульваре Радищева в Твери
Дома на бульваре Радищева в Твери
Дома на бульваре Радищева в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Блюдо на завтраке в Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
Завтрак в Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Breakfast Band в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
Сувениры на бульваре Радищева в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Дома на бульваре Радищева в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Сразу отправляйтесь на завтрак в Breakfast Band, эту кофейню в 2018-м признали лучшей в России, говорит местная жительница Ольга Ростова. Там отличный кофе, вкусная еда, а блюда названы именами знаменитостей — например, "Яйца бенедикт Джек Лондон", "Скрамбл с форелью Мартин Скорцезе", "Овощной суп минестроне Марчелло Мастроянни", "Блинный торт Эмиль Золя", "Чизкейк Одри Хепберн".

Дворец двух Екатерин

В 11:00 для посетителей открывается самый известный музей Твери — Императорский путевой дворец, построенный на Соборной площади в XVIII веке по заказу Екатерины II. Здесь царская семья отдыхала, путешествуя между двумя столицами.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Императорский путевой дворец в Твери
Вид на императорский путевой дворец в Твери - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Императорский путевой дворец в Твери
В XIX веке тут жила сестра Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского — Екатерина. Дворец был центром светской жизни, в нем собирались литераторы, а историк Николай Карамзин читал императору отрывки из "Истории государства Российского".
Сейчас там — картинная галерея, представлены работы Левитана, Шишкина, Врубеля, Коровина. Интересны интерьеры комнат, мебель и посуда, которой пользовались высокие гости. Билет — 300 рублей.
© РИА Новости / Мария СеливановаПутевой дворец в Твери
Путевой дворец в Твери
Путевой дворец в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Путевой дворец Твери

В путевом дворце Твери

Путевой дворец Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Путевой дворец, экспонаты

Тверь, Путевой дворец, экспонаты

Тверь. Путевой дворец, экспонаты

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

Тверь, Путевой дворец, старинные часы

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Путевой дворец, винтовая лестница

Тверь, Путевой дворец, винтовая лестница

Тверь. Путевой дворец, винтовая лестница

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Изразцовая печь в Путевом дворце в Твери

Изразцовая печь в путевом дворце в Твери

Изразцовая печь в Путевом дворце в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Вид на Староволжский мост из сада Императорского путевого дворца в Твери

Вид на Староволжский мост из сада императорского путевого дворца в Твери

Вид на Староволжский мост из сада Императорского путевого дворца в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

В саду тверского Путевого дворца

В саду тверского путевого дворца

В саду тверского Путевого дворца

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Путевой дворец в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8

Путевой дворец Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8

Тверь. Путевой дворец, экспонаты

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8

Тверь. Путевой дворец, старинные часы

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8

Тверь. Путевой дворец, винтовая лестница

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8

Изразцовая печь в Путевом дворце в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8

Вид на Староволжский мост из сада Императорского путевого дворца в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8

В саду тверского Путевого дворца

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Через Дворцовый сад, красиво расположенный меж кованых лавок и скульптур (а вокруг — кусты сирени), можно выйти на набережную Михаила Ярославича. У памятника Пушкину — идеальное место, чтобы сделать фотографии моста — Староволжского, первого постоянного в городе. Левее, на противоположном берегу, — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками.
© РИА Новости / Мария СеливановаСтароволжский мост в Твери
Староволжский мост в Твери
Староволжский мост в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Памятник Пушкину на набережной рядом с Путевым дворцом в Твери

Памятник Пушкину на набережной, рядом с путевым дворцом в Твери

Памятник Пушкину на набережной рядом с Путевым дворцом в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаКораблик, курсирующий по Волге в Твери
Кораблик, курсирующий по Волге в Твери
Кораблик, курсирующий по Волге в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаКолесо обозрения в городском саду Твери
Колесо обозрения в городском саду Твери
Колесо обозрения в городском саду Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

Здание кинотеатра Звезда в Твери - украшение набережной

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаПосадка на кораблик, курсирующий по Волге в Твери
Посадка на кораблик, курсирующий по Волге в Твери
Посадка на кораблик, курсирующий по Волге в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Староволжский мост в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Памятник Пушкину на набережной рядом с Путевым дворцом в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Кораблик, курсирующий по Волге в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
Колесо обозрения в городском саду Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
Посадка на кораблик, курсирующий по Волге в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Этот берег, правый, считается "тусовочным", рассказала гид Елена Кузнецова. Раньше рядом с путевым дворцом был кремль, на его месте сейчас — Городской сад. Там аттракционы — карусели, батуты, паровозик для детей, киоски с кофе, мороженым и шашлыком, уличные кафе. Напротив от причала отплывают два экскурсионных теплохода — "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов". За час и 400 рублей гости могут увидеть город с воды.

В гости к купцам

Рядом, у кинотеатра "Звезда", построенного на месте домика Петра I, где останавливался император — Новый Волжский мост, который соединяет эту часть города с набережной Афанасия Никитина. Она считается более спокойным местом для прогулок. Там — памятник знаменитому тверскому купцу, два других — в Индии и Феодосии.
© РИА Новости / Мария СеливановаПамятник Афанасию Никитину в Твери
Памятник Афанасию Никитину в Твери - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Памятник Афанасию Никитину в Твери
У стрелки, где река Тверца впадает в Волгу, расположен речной вокзал. Справа — Свято-Екатерининский женский монастырь, слева — Музей тверского быта. Тут место знакомства с бытом купцов — мебелью, одеждой, посудой, игрушками. Там же — экспозиция "Русские самовары. Тверское чаепитие" и "Тверская пряничная XIX века": их и попробовать можно, и приготовить. Билеты — от 50 до 150 рублей.
На противоположном правом берегу, по набережной Степана Разина, мимо купеческих особняков прогуляйтесь до памятника поэту Андрею Дементьеву. Его имя дали улице, раньше носившей имя Володарского. Затем отправляйтесь на Трехсвятскую — местный Арбат, который местные ласково зовут "Трехой". В каждом доме там — кафе, ресторан или сувенирный магазин.
На пересечении с бульваром Радищева зайдите в Bonneville, попробуйте пирожные и круассаны, за авторским кофе — в Buna Buna. Недорого пообедать можно в "Сковородке" или в ресторане взвешенной еды "Фреш Буфет". Атмосферное место — паб "Старый чемодан".

Ностальгия по СССР

После обеда — на выбор один из двух частных музеев, расположенных в пешеходном центре. В каждом — всего по три зала.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Музей Плюшкина, коллекция будильников времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, коллекция будильников времен СССР

Тверь. Музей Плюшкина, коллекция будильников времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, школьная форма времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, школьная форма времен СССР

Музей Плюшкина, школьная форма времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, пластинки

Тверь, музей Плюшкина, пластинки

Музей Плюшкина, пластинки

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, мыло времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, мыло времен СССР

Музей Плюшкина, мыло времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, игрушки

Тверь, музей Плюшкина, игрушки

Музей Плюшкина, игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, техника времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, техника времен СССР

Музей Плюшкина, техника времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, фуражки

Тверь, музей Плюшкина, фуражки

Музей Плюшкина, фуражки

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, значки времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, значки времен СССР

Музей Плюшкина, значки времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, детские машинки

Тверь, музей Плюшкина, детские машинки

Музей Плюшкина, детские машинки

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, фототехника времен СССР

Тверь, музей Плюшкина, фототехника времен СССР

Музей Плюшкина, фототехника времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 11
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Плюшкина, экспонаты

Тверь, музей Плюшкина, экспонаты

Музей Плюшкина, экспонаты

© РИА Новости / Мария Селиванова
11 из 11

Тверь. Музей Плюшкина, коллекция будильников времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 11

Музей Плюшкина, школьная форма времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 11

Музей Плюшкина, пластинки

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 11

Музей Плюшкина, мыло времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 11

Музей Плюшкина, игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 11

Музей Плюшкина, техника времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 11

Музей Плюшкина, фуражки

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 11

Музей Плюшкина, значки времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 11

Музей Плюшкина, детские машинки

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 11

Музей Плюшкина, фототехника времен СССР

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 11

Музей Плюшкина, экспонаты

© РИА Новости / Мария Селиванова
11 из 11
В Музее Плюшкина собраны экспонаты советского периода. За полчаса можно увидеть одежду, мебель, посуду, бытовую технику, которой пользовались во времена СССР. Там — проигрыватель для пластинок, катушечные магнитофоны, дисковые телефоны, сифон для производства газводы и не только, будильники, военная форма, противогазы, велосипеды, марки, открытки, игрушки — куклы, неваляшки, чебурашки, солдатики. "Все экспонаты можно брать в руки, фотографировать, а некоторые — даже купить", — объясняет экскурсовод Денис. Билет стоит 250 рублей.
Второе место — Музей Козла, в котором историк Владимир Лавренов 15 лет собирает фигурки козлов. Их уже шесть с половиной тысяч. Рогатые тут не только стоят, но и летают на самолете, играют на музыкальном инструменте, сидят за столом. В музее можно купить магниты с изображением животного, открытки, посуду и даже обзавестись удостоверением "Я — козел!".
© Фото : Туристический портал Тверской областиМузей Козла в Твери
Музей Козла в Твери - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Туристический портал Тверской области
Музей Козла в Твери
Билет стоит 200 рублей, но, как указано на сайте заведения, — вход бесплатный для носящих фамилии Козел, Козлов, Козлодоев, Козлина, Козликов и Козлевич.
Гречневая каша с мясом и овощами - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Хорошие русские блюда: лучшие рецепты традиционной кухни
12 июня, 08:00
 
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