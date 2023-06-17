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В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц

В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц - РИА Новости, 17.06.2023

В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц

Тверь — идеальное место для короткого путешествия. Из Москвы "Ласточки" идут меньше двух часов, из Питера — четыре часа, но на "Сапсане" проще. Поездка... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:02

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Тверь — идеальное место для короткого путешествия. Из Москвы "Ласточки" идут меньше двух часов, из Питера — четыре часа, но на "Сапсане" проще. Поездка недорогая, из столицы — 1350 рублей в оба конца, и можно даже не оставаться на ночь. В городе есть где погулять, познакомиться с культурными достопримечательностями, необычными музеями, покататься на кораблике и вкусно поесть. План визита на выходные — в материале РИА Новости.Музей на вокзалеОсмотр достопримечательностей можно начать прямо на вокзале. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты, где останавливались Николай I, Александр III, Николай II, путешествовавшие из Петербурга в Москву. Там отреставрировали несколько помещений, восстановили старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет и красивую мебель — столы и кресла с гнутыми ножками.От станции до центра, где сосредоточены основные туристические объекты, проще всего доехать на такси. Десять минут, 200 рублей — и вы на бульваре Радищева.Главная новая достопримечательность — памятник певцу Михаилу Кругу. Туристы стоят в очереди, чтобы сделать фото, обняв скульптуру.Сразу отправляйтесь на завтрак в Breakfast Band, эту кофейню в 2018-м признали лучшей в России, говорит местная жительница Ольга Ростова. Там отличный кофе, вкусная еда, а блюда названы именами знаменитостей — например, "Яйца бенедикт Джек Лондон", "Скрамбл с форелью Мартин Скорцезе", "Овощной суп минестроне Марчелло Мастроянни", "Блинный торт Эмиль Золя", "Чизкейк Одри Хепберн".Дворец двух ЕкатеринВ 11:00 для посетителей открывается самый известный музей Твери — Императорский путевой дворец, построенный на Соборной площади в XVIII веке по заказу Екатерины II. Здесь царская семья отдыхала, путешествуя между двумя столицами.В XIX веке тут жила сестра Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского — Екатерина. Дворец был центром светской жизни, в нем собирались литераторы, а историк Николай Карамзин читал императору отрывки из "Истории государства Российского".Сейчас там — картинная галерея, представлены работы Левитана, Шишкина, Врубеля, Коровина. Интересны интерьеры комнат, мебель и посуда, которой пользовались высокие гости. Билет — 300 рублей.Через Дворцовый сад, красиво расположенный меж кованых лавок и скульптур (а вокруг — кусты сирени), можно выйти на набережную Михаила Ярославича. У памятника Пушкину — идеальное место, чтобы сделать фотографии моста — Староволжского, первого постоянного в городе. Левее, на противоположном берегу, — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками.Этот берег, правый, считается "тусовочным", рассказала гид Елена Кузнецова. Раньше рядом с путевым дворцом был кремль, на его месте сейчас — Городской сад. Там аттракционы — карусели, батуты, паровозик для детей, киоски с кофе, мороженым и шашлыком, уличные кафе. Напротив от причала отплывают два экскурсионных теплохода — "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов". За час и 400 рублей гости могут увидеть город с воды.В гости к купцамРядом, у кинотеатра "Звезда", построенного на месте домика Петра I, где останавливался император — Новый Волжский мост, который соединяет эту часть города с набережной Афанасия Никитина. Она считается более спокойным местом для прогулок. Там — памятник знаменитому тверскому купцу, два других — в Индии и Феодосии.У стрелки, где река Тверца впадает в Волгу, расположен речной вокзал. Справа — Свято-Екатерининский женский монастырь, слева — Музей тверского быта. Тут место знакомства с бытом купцов — мебелью, одеждой, посудой, игрушками. Там же — экспозиция "Русские самовары. Тверское чаепитие" и "Тверская пряничная XIX века": их и попробовать можно, и приготовить. Билеты — от 50 до 150 рублей.На противоположном правом берегу, по набережной Степана Разина, мимо купеческих особняков прогуляйтесь до памятника поэту Андрею Дементьеву. Его имя дали улице, раньше носившей имя Володарского. Затем отправляйтесь на Трехсвятскую — местный Арбат, который местные ласково зовут "Трехой". В каждом доме там — кафе, ресторан или сувенирный магазин.На пересечении с бульваром Радищева зайдите в Bonneville, попробуйте пирожные и круассаны, за авторским кофе — в Buna Buna. Недорого пообедать можно в "Сковородке" или в ресторане взвешенной еды "Фреш Буфет". Атмосферное место — паб "Старый чемодан".Ностальгия по СССРПосле обеда — на выбор один из двух частных музеев, расположенных в пешеходном центре. В каждом — всего по три зала.В Музее Плюшкина собраны экспонаты советского периода. За полчаса можно увидеть одежду, мебель, посуду, бытовую технику, которой пользовались во времена СССР. Там — проигрыватель для пластинок, катушечные магнитофоны, дисковые телефоны, сифон для производства газводы и не только, будильники, военная форма, противогазы, велосипеды, марки, открытки, игрушки — куклы, неваляшки, чебурашки, солдатики. "Все экспонаты можно брать в руки, фотографировать, а некоторые — даже купить", — объясняет экскурсовод Денис. Билет стоит 250 рублей.Второе место — Музей Козла, в котором историк Владимир Лавренов 15 лет собирает фигурки козлов. Их уже шесть с половиной тысяч. Рогатые тут не только стоят, но и летают на самолете, играют на музыкальном инструменте, сидят за столом. В музее можно купить магниты с изображением животного, открытки, посуду и даже обзавестись удостоверением "Я — козел!".Билет стоит 200 рублей, но, как указано на сайте заведения, — вход бесплатный для носящих фамилии Козел, Козлов, Козлодоев, Козлина, Козликов и Козлевич.

https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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