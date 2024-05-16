https://ria.ru/20240516/proverka-1946516433.html

В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней

В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней - РИА Новости, 16.05.2024

В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней

Прокуратура Белгородской области сообщила, что организована проверка о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:12

2024-05-16T19:12

2024-05-16T19:12

происшествия

белгородская область

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области сообщила, что организована проверка о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте. В Telegram-канале "ОК! Старый Оскол" было размещено видео, где в супермаркете бригада скорой помощи везет человека на каталке, затем идет врач с ребенком на руках и сообщает, что родился мальчик. Охранник магазина на видео говорит, что на вид девушке 14-15 лет. В публикации уточнялось, что по словам очевидцев, в магазине "Европа" в Старом Осколе несовершеннолетняя родила ребенка в туалете. "Прокуратурой области организована проверка по публикации в социальной сети о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте", - говорится в сообщении облпрокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, соблюдали ли уполномоченные органы законодательство о защите прав несовершеннолетней, семейном благополучии, а также выяснится, что послужило причиной и условиями произошедшего инцидента. Прокуратура пообещала принять меры при наличии правонарушений.

https://ria.ru/20240507/rebenok-1944525658.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, старый оскол