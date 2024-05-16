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В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней - РИА Новости, 16.05.2024
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19:12 16.05.2024
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В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней
В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней
Прокуратура Белгородской области сообщила, что организована проверка о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:12
2024-05-16T19:12
происшествия
белгородская область
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области сообщила, что организована проверка о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте. В Telegram-канале "ОК! Старый Оскол" было размещено видео, где в супермаркете бригада скорой помощи везет человека на каталке, затем идет врач с ребенком на руках и сообщает, что родился мальчик. Охранник магазина на видео говорит, что на вид девушке 14-15 лет. В публикации уточнялось, что по словам очевидцев, в магазине "Европа" в Старом Осколе несовершеннолетняя родила ребенка в туалете. "Прокуратурой области организована проверка по публикации в социальной сети о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте", - говорится в сообщении облпрокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, соблюдали ли уполномоченные органы законодательство о защите прав несовершеннолетней, семейном благополучии, а также выяснится, что послужило причиной и условиями произошедшего инцидента. Прокуратура пообещала принять меры при наличии правонарушений.
https://ria.ru/20240507/rebenok-1944525658.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, старый оскол
Происшествия, Белгородская область, Старый Оскол
В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней

В Белгородской области проверят данные о родах несовершеннолетней в магазине

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области сообщила, что организована проверка о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте.
В Telegram-канале "ОК! Старый Оскол" было размещено видео, где в супермаркете бригада скорой помощи везет человека на каталке, затем идет врач с ребенком на руках и сообщает, что родился мальчик. Охранник магазина на видео говорит, что на вид девушке 14-15 лет. В публикации уточнялось, что по словам очевидцев, в магазине "Европа" в Старом Осколе несовершеннолетняя родила ребенка в туалете.
"Прокуратурой области организована проверка по публикации в социальной сети о возможных нарушениях прав несовершеннолетней, родившей ребенка в общественном месте", - говорится в сообщении облпрокуратуры.
Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, соблюдали ли уполномоченные органы законодательство о защите прав несовершеннолетней, семейном благополучии, а также выяснится, что послужило причиной и условиями произошедшего инцидента.
Прокуратура пообещала принять меры при наличии правонарушений.
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