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Мазур предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты - РИА Новости, 16.05.2024
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Томская область
Томская область
 
12:11 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/produkty-1946378200.html
Мазур предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты
Мазур предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты - РИА Новости, 16.05.2024
Мазур предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты
Губернатор Томской области Владимир Мазур на форуме "Россия – Исламский мир" в Казани предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты питания и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:11
2024-05-16T12:11
томская область
технологии
томская область
ближний восток
китай
владимир мазур
организация исламского сотрудничества
снг
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ТОМСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур на форуме "Россия – Исламский мир" в Казани предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты питания и нефтесервисные технологии, сообщает администрация региона. Глава Томской области в четверг в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" принял участие в круглом столе "Made in Russia. Россия – Большой Ближний Восток. Экспортный контур сотрудничества". Мазур рассказал о многолетних партнерских отношениях Томской области со странами СНГ и Азии. "Поворот на Восток – не новая для нас стратегия. Центральная Азия и Китай – были и остаются нашими ключевыми рынками. А вот разворот всей страны в этом направлении, конечно, создает конкуренцию для регионов Сибири. Постепенно наши компании выходят на рынки Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", – сообщил губернатор. Глава Томской области отметил, что в прошлом году Томская область торговала с 20 странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Их доля в товарообороте региона составила 56%. Говоря о развитии внешнеэкономической деятельности со странами Ближнего Востока, глава региона привел в пример основные направления: сельское хозяйство, продукты питания инжиниринг, информационные и цифровые технологии, образование. "Вывод пищевой продукции на эти рынки – сложная для нас задача. В Сибири большое разнообразие продуктов из дикорастущего сырья, которые мы могли бы поставлять. Но для этого нужно знакомить с ними жителей восточных стран, прививать культуру их потребления. Предлагаю расширить на рынок Ближнего Востока практику проведения фестивалей "Сделано в России", которая успешно показала себя в Китае. Начать можно с Объединенных Арабских Эмиратов", – обратился Мазур с предложением к Российскому экспортному центру. Губернатор заострил внимание участников круглого стола на научно-образовательном потенциале Томской области, сообщив, что в томских университетах учатся 11 тысяч иностранных студентов, из которых каждый пятый приехал из стран Организации исламского сотрудничества. Томские вузы готовят кадры в сфере ядерных технологий для Казахстана, Индонезии, Египта, Нигерии и других стран, для нефтегазового комплекса государств Северной Африки. В то же время Владимир Мазур отметил, что в поисках новых технологических решений страны Персидского залива ориентированы на западные технологии. "Для расширения инструментов поддержки компаний предлагаю Российскому экспортному центру подумать над созданием постоянно действующих зарубежных павильонов промышленности и технологий по аналогии с дегустационными павильонами для АПК. Предлагаем начать с Египта – это органично дополнит создаваемую там инфраструктуру российской промышленной зоны", – внес губернатор еще одно предложение.
https://ria.ru/20240425/vystavka-1942315101.html
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технологии, томская область, ближний восток, китай, владимир мазур, организация исламского сотрудничества, снг, россия — исламский мир: kazanforum 2024, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)
Томская область, Технологии, Томская область, Ближний Восток, Китай, Владимир Мазур, Организация исламского сотрудничества, СНГ, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Мазур предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Губернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: KazanForum
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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ТОМСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур на форуме "Россия – Исламский мир" в Казани предложил продвигать на Ближнем Востоке российские продукты питания и нефтесервисные технологии, сообщает администрация региона.
Глава Томской области в четверг в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" принял участие в круглом столе "Made in Russia. Россия – Большой Ближний Восток. Экспортный контур сотрудничества". Мазур рассказал о многолетних партнерских отношениях Томской области со странами СНГ и Азии.
«
"Поворот на Восток – не новая для нас стратегия. Центральная Азия и Китай – были и остаются нашими ключевыми рынками. А вот разворот всей страны в этом направлении, конечно, создает конкуренцию для регионов Сибири. Постепенно наши компании выходят на рынки Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", – сообщил губернатор.
Глава Томской области отметил, что в прошлом году Томская область торговала с 20 странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Их доля в товарообороте региона составила 56%. Говоря о развитии внешнеэкономической деятельности со странами Ближнего Востока, глава региона привел в пример основные направления: сельское хозяйство, продукты питания инжиниринг, информационные и цифровые технологии, образование.
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«
"Вывод пищевой продукции на эти рынки – сложная для нас задача. В Сибири большое разнообразие продуктов из дикорастущего сырья, которые мы могли бы поставлять. Но для этого нужно знакомить с ними жителей восточных стран, прививать культуру их потребления. Предлагаю расширить на рынок Ближнего Востока практику проведения фестивалей "Сделано в России", которая успешно показала себя в Китае. Начать можно с Объединенных Арабских Эмиратов", – обратился Мазур с предложением к Российскому экспортному центру.
Губернатор заострил внимание участников круглого стола на научно-образовательном потенциале Томской области, сообщив, что в томских университетах учатся 11 тысяч иностранных студентов, из которых каждый пятый приехал из стран Организации исламского сотрудничества. Томские вузы готовят кадры в сфере ядерных технологий для Казахстана, Индонезии, Египта, Нигерии и других стран, для нефтегазового комплекса государств Северной Африки. В то же время Владимир Мазур отметил, что в поисках новых технологических решений страны Персидского залива ориентированы на западные технологии.
"Для расширения инструментов поддержки компаний предлагаю Российскому экспортному центру подумать над созданием постоянно действующих зарубежных павильонов промышленности и технологий по аналогии с дегустационными павильонами для АПК. Предлагаем начать с Египта – это органично дополнит создаваемую там инфраструктуру российской промышленной зоны", – внес губернатор еще одно предложение.
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Томская областьТехнологииТомская областьБлижний ВостокКитайВладимир МазурОрганизация исламского сотрудничестваСНГРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024Бренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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