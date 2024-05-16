https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946519249.html
В Запорожской области юношу ждет суд за поджог администрации
В Запорожской области юношу ждет суд за поджог администрации - РИА Новости, 16.05.2024
В Запорожской области юношу ждет суд за поджог администрации
Суд ждет юношу, который вместе с двумя приятелями бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:25
2024-05-16T19:25
2024-05-16T19:25
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд ждет юношу, который вместе с двумя приятелями бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения "Новобогдановское", а также бросил на землю флаг РФ в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. По данным следствия, уже 19-летний житель Запорожской области обвиняется в "акте международного терроризма" и "надругательстве над государственным флагом РФ". Следствием установлено, что в июне 2022 года, будучи несовершеннолетним, обвиняемый и два его соучастника бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения "Новобогдановское". Затем фигурант снял государственный флаг РФ и бросил его на землю. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд", - рассказали в ведомстве, отметив, что фигурант содержится под стражей. В пресс-службе добавили, что в отношении двух фигурантов дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20240511/zaderzhannyy-1945302572.html
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происшествия, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области юношу ждет суд за поджог администрации
В Запорожье юношу ждет суд за поджог военно-гражданской администрации поселения
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд ждет юношу, который вместе с двумя приятелями бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения "Новобогдановское", а также бросил на землю флаг РФ в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, уже 19-летний житель Запорожской области обвиняется в "акте международного терроризма" и "надругательстве над государственным флагом РФ".
Следствием установлено, что в июне 2022 года, будучи несовершеннолетним, обвиняемый и два его соучастника бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военно-гражданской администрации сельского поселения "Новобогдановское". Затем фигурант снял государственный флаг РФ и бросил его на землю.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд", - рассказали в ведомстве, отметив, что фигурант содержится под стражей.
В пресс-службе добавили, что в отношении двух фигурантов дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.