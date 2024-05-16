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В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа - РИА Новости, 16.05.2024
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18:06 16.05.2024 (обновлено: 19:05 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html
В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа
В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа - РИА Новости, 16.05.2024
В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа
Райсуд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову по делу об убийстве мужа, ее действия... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:06
2024-05-16T19:05
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Райсуд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову по делу об убийстве мужа, ее действия переквалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года – с домашнего ареста на запрет определенных действий. При этом в ноябре 2021 года ее действия были переквалифицированы со статьи о нанесение тяжкого вреда здоровья на статью об убийстве. Как информирует судебная пресс-служба, в прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Женщина не признала вину, подтвердив только нанесение мужу удара ножом. "Суд переквалифицировал действия Судаковой на часть 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, взыскав с Судаковой 63 400 рублей - расходы на погребение, а также моральный вред в размере 1 000 000 рублей", – заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
https://ria.ru/20240516/ubiystvo-1946372367.html
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа

В Петербурге фотомодель Судакова получила условный срок за убийство мужа

© Фото : соцсети моделиМодель Лилия Судакова
Модель Лилия Судакова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : соцсети модели
Модель Лилия Судакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Райсуд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову по делу об убийстве мужа, ее действия переквалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года – с домашнего ареста на запрет определенных действий.
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При этом в ноябре 2021 года ее действия были переквалифицированы со статьи о нанесение тяжкого вреда здоровья на статью об убийстве.
Как информирует судебная пресс-служба, в прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Женщина не признала вину, подтвердив только нанесение мужу удара ножом.
"Суд переквалифицировал действия Судаковой на часть 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, взыскав с Судаковой 63 400 рублей - расходы на погребение, а также моральный вред в размере 1 000 000 рублей", – заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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