https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946422225.html

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 16.05.2024

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве человека в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, сообщила... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:17

2024-05-16T14:17

2024-05-16T14:33

происшествия

миасс

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве человека в ходе конфликта между группами мужчин вблизи стадиона в городе Миасс Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщало ГУМВД, в дежурную часть ОМВД России по Миассу 14 мая поступило сообщение о том, что в районе стадиона "Южный" обнаружен молодой человек с ранением. По данным СУСК, у 23-летнего погибшего огнестрельное ранение. Установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них был ранен и скончался. Нападавший скрылся с места происшествия, его личность была установлена, его разыскивали. По данным полиции, для розыска подозреваемого установили лиц, располагающих информацией о произошедшем, каждый из которых был опрошен, также прорабатывались все возможные маршруты передвижения подозреваемого в особо тяжком преступлении. "В результате грамотно организованной совместной работы и проведения комплекса мероприятий подозреваемый в убийстве житель Миасса, 1997 года рождения, в настоящее время задержан и доставлен в следственные органы для проведения дальнейшей работы", - говорится в сообщении. Ранее СУСК сообщило, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20240516/peterburg-1946382629.html

https://rsport.ria.ru/20240516/yusupov-1946394790.html

миасс

россия

челябинская область

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происшествия, миасс, россия, челябинская область