https://ria.ru/20240516/pozigun-1946323028.html

Адвокат назвал смерть Бабаевой роковым стечением обстоятельств

Адвокат назвал смерть Бабаевой роковым стечением обстоятельств - РИА Новости, 16.05.2024

Адвокат назвал смерть Бабаевой роковым стечением обстоятельств

Адвокат обвиняемого в гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Вячеслав Позигун заявил РИА Новости, что ее смерть является роковым... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:50

2024-05-16T08:50

2024-05-16T08:50

происшествия

россия

светлана бабаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в гибели журналистки медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Вячеслав Позигун заявил РИА Новости, что ее смерть является роковым стечением обстоятельств, вызванных выстрелом его подзащитного в землю в ходе совместной тренировки в условиях, приближенных к боевым. Симферопольский районный суд Крыма отложил рассмотрение уголовного дела о причинении смерти по неосторожности Бабаевой на начало июня. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый Игорь Малёв в зале суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. "Все произошло по роковому стечению обстоятельств. От выстрела моего подзащитного в землю, в ходе совместной с погибшей тренировки в условиях, приближенных к боевым, произошел рикошет, пуля разлетелась на две части, которые по роковому стечению обстоятельств попали в Светлану", - сказал Позигун РИА Новости. По его словам, Малёв пытался оказать первую медицинскую помощь. На полигоне он находился в качестве инструктора. Позигун отметил, что основной целью Малёва было в качестве инструктора на добровольных началах научить бойцов выживать в сложных боевых условиях в зоне СВО, что он и продолжает делать по сей день. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

https://ria.ru/20240508/zhurnalist-1944633600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, светлана бабаева