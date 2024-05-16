https://ria.ru/20240516/potentsial-1946394523.html
Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы
Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы
Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:50
2024-05-16T12:50
2024-05-16T12:50
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны полны решимости отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей, вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы
Россия и КНР будут противостоять попыткам ограничить экономический потенциал
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны полны решимости отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей, вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая", - говорится в документе.