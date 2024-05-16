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При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/postradavshiy-1946518921.html
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.05.2024
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Старомихайловки в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:22
2024-05-16T19:22
донецк
старомихайловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Старомихайловки в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, при обстреле посёлка городского типа Старомихайловка ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 18.30 (совпадает с мск) выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Посёлок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
старомихайловка
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донецк, старомихайловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Старомихайловки в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, при обстреле посёлка городского типа Старомихайловка ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 18.30 (совпадает с мск) выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Посёлок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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