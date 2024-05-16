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При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.05.2024
При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Старомихайловки в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:22
2024-05-16T19:22
2024-05-16T19:22
донецк
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела посёлка Старомихайловки в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, при обстреле посёлка городского типа Старомихайловка ранен мужчина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 18.30 (совпадает с мск) выпустили 11 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Посёлок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Старомихайловки пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ ранен мужчина