https://ria.ru/20240516/popova-1946508926.html
Эксперт оценила перспективы России и Китая на рынке углеродных единиц
Эксперт оценила перспективы России и Китая на рынке углеродных единиц - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт оценила перспективы России и Китая на рынке углеродных единиц
Взаимодействие России и Китая в части рынка углеродных единиц может быть налажено после 2030 года, поскольку потребуется решение ряда вопросов по... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:35
2024-05-16T18:35
2024-05-16T18:38
экономика
технологии
россия
китай
евгений попов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая в части рынка углеродных единиц может быть налажено после 2030 года, поскольку потребуется решение ряда вопросов по инфраструктуре, методологии и ценообразованию, прокомментировала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц, сообщалось в четверг в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам Поповой, для налаживания взаимодействия необходимо решение ряда вопросов. В частности, нужно будет проработать инфраструктуру: сформировать реестр углеродных единиц, механику валидации и верификации климатических проектов. "В рамках двустороннего сотрудничества необходимы единые методические подходы по валидации и сертификации подобных проектов, потому что в ином случае высока вероятность субъективных и спекулятивных результатов. Здесь важно понимать, что создание подобной инфраструктуры займет не один год... Когда мы говорим о взаимодействии стран в части углеродного рынка, то, наверное, это удастся реализовать после 2030 года", - сказала Попова. Эксперт привела в пример создание углеродного рынка в России - компании, у которых выбросы превышают определенные значения, только начали добровольно предоставлять отчетность. "То есть пока это экспериментальный режим, хотя уже разработаны нормативно-правовые документы и формируются методические рекомендации. То есть даже в рамках нашей страны еще много работы, а при двустороннем взаимодействии процесс будет еще сложнее", - объяснила Попова. Кроме того, подчеркнула она, необходимо внимательно рассмотреть климатические проекты и оценить риски, поскольку углеродное ценообразование может стать дополнительной нагрузкой на компании, особенно углеродоемкие. В частности, в ТЭК эта нагрузка существенна даже при низкой стоимости выбросов, а это может снизить конкурентоспособность продукции компаний из этой отрасли. Однако, помимо взаимодействия на уровне двух стран, российские компании в будущем могут самостоятельно выходить на китайский углеродный рынок. "Для наших промышленных компаний это может быть выгодно в случае, когда цена углерода в Китае будет выше, чем в РФ, и окупать затраты на реализацию проекта", - пояснила Попова.
https://ria.ru/20231011/poligon-1901702366.html
https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html
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экономика, технологии, россия, китай, евгений попов
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Евгений Попов
Эксперт оценила перспективы России и Китая на рынке углеродных единиц
Попова: взаимодействие РФ и КНР на углеродном рынке наладится после 2030 года
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая в части рынка углеродных единиц может быть налажено после 2030 года, поскольку потребуется решение ряда вопросов по инфраструктуре, методологии и ценообразованию, прокомментировала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова.
Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц, сообщалось в четверг в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
По словам Поповой, для налаживания взаимодействия необходимо решение ряда вопросов. В частности, нужно будет проработать инфраструктуру: сформировать реестр углеродных единиц, механику валидации и верификации климатических проектов.
"В рамках двустороннего сотрудничества необходимы единые методические подходы по валидации и сертификации подобных проектов, потому что в ином случае высока вероятность субъективных и спекулятивных результатов. Здесь важно понимать, что создание подобной инфраструктуры займет не один год... Когда мы говорим о взаимодействии стран в части углеродного рынка, то, наверное, это удастся реализовать после 2030 года", - сказала Попова.
Эксперт привела в пример создание углеродного рынка в России - компании, у которых выбросы превышают определенные значения, только начали добровольно предоставлять отчетность. "То есть пока это экспериментальный режим, хотя уже разработаны нормативно-правовые документы и формируются методические рекомендации. То есть даже в рамках нашей страны еще много работы, а при двустороннем взаимодействии процесс будет еще сложнее", - объяснила Попова.
Кроме того, подчеркнула она, необходимо внимательно рассмотреть климатические проекты и оценить риски, поскольку углеродное ценообразование может стать дополнительной нагрузкой на компании, особенно углеродоемкие. В частности, в ТЭК эта нагрузка существенна даже при низкой стоимости выбросов, а это может снизить конкурентоспособность продукции компаний из этой отрасли.
Однако, помимо взаимодействия на уровне двух стран, российские компании в будущем могут самостоятельно выходить на китайский углеродный рынок. "Для наших промышленных компаний это может быть выгодно в случае, когда цена углерода в Китае будет выше, чем в РФ, и окупать затраты на реализацию проекта", - пояснила Попова.