https://ria.ru/20240516/pomosch-1946462648.html

Дания направит Украине новый пакет военной помощи

Дания направит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 16.05.2024

Дания направит Украине новый пакет военной помощи

Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в соцсети X. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:05

2024-05-16T16:05

2024-05-16T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

дания

украина

ларс лёкке расмуссен

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в соцсети X."Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 миллионов евро для усиления ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины", - приводится его слова в публикации МИД Дании.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

дания

украина

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в мире, дания, украина, ларс лёкке расмуссен