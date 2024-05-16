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Дания направит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 16.05.2024 (обновлено: 16:18 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/pomosch-1946462648.html
Дания направит Украине новый пакет военной помощи
Дания направит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 16.05.2024
Дания направит Украине новый пакет военной помощи
Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в соцсети X. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:05
2024-05-16T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
дания
украина
ларс лёкке расмуссен
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в соцсети X."Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 миллионов евро для усиления ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины", - приводится его слова в публикации МИД Дании.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, дания, украина, ларс лёкке расмуссен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Украина, Ларс Лёкке Расмуссен
Дания направит Украине новый пакет военной помощи

Расмуссен: Дания направит Украине пакет военной помощи на сумму 750 млн евро

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Fotolia / uhotti
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 миллионов евро, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в соцсети X.
"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 миллионов евро для усиления ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины", - приводится его слова в публикации МИД Дании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияУкраинаЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
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