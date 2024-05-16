https://ria.ru/20240516/politika-1946418156.html

Титов заявил о повороте России на Восток

Титов заявил о повороте России на Восток - РИА Новости, 16.05.2024

Титов заявил о повороте России на Восток

Настоящий поворот России на Восток уже произошёл, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:09

2024-05-16T14:09

2024-05-16T14:09

россия

китай

борис титов

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Настоящий поворот России на Восток уже произошёл, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "На совместной пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина было отмечено растущее взаимодействие наших стран во всех областях, не только в экономике. Наш президент подчеркнул, что 2024 и 2025 годы – это перекрестные Годы культуры России и Китая. Сегодня, конечно, можно говорить о настоящем повороте на Восток. Мы уже вышли из демонстрационного периода, когда тебе показывают, а ты смотришь",- сказал Титов, находящийся с деловым визитом в КНР. По его словам, торговля двух стран сегодня "зашкаливает" – 230 миллиардов долларов товарооборота, осуществляются инвестиции, запущены огромные совместные предприятия и совместные проекты. "Вообще говоря, за прошедшие годы Китай в экономике очень сильно вырвался вперед, из младшего брата стал старшим. Но в последнее время мы наверстываем, новая индустриализация дает плоды. У них есть свое – у нас свое",- подчеркнул собеседник агентства. По автомобилям, например, добавил он, наше правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин на их производство в РФ. "У нас как раз в июне будет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались более 40 компаний. Мы должны встретиться и понять правила игры - каким будет наиболее эффективный путь входа на российский рынок",- заключил Титов.

https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html

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россия, китай, борис титов, владимир путин, си цзиньпин, в мире