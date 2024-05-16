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Титов заявил о повороте России на Восток - РИА Новости, 16.05.2024
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14:09 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/politika-1946418156.html
Титов заявил о повороте России на Восток
Титов заявил о повороте России на Восток - РИА Новости, 16.05.2024
Титов заявил о повороте России на Восток
Настоящий поворот России на Восток уже произошёл, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:09
2024-05-16T14:09
россия
китай
борис титов
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Настоящий поворот России на Восток уже произошёл, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "На совместной пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина было отмечено растущее взаимодействие наших стран во всех областях, не только в экономике. Наш президент подчеркнул, что 2024 и 2025 годы – это перекрестные Годы культуры России и Китая. Сегодня, конечно, можно говорить о настоящем повороте на Восток. Мы уже вышли из демонстрационного периода, когда тебе показывают, а ты смотришь",- сказал Титов, находящийся с деловым визитом в КНР. По его словам, торговля двух стран сегодня "зашкаливает" – 230 миллиардов долларов товарооборота, осуществляются инвестиции, запущены огромные совместные предприятия и совместные проекты. "Вообще говоря, за прошедшие годы Китай в экономике очень сильно вырвался вперед, из младшего брата стал старшим. Но в последнее время мы наверстываем, новая индустриализация дает плоды. У них есть свое – у нас свое",- подчеркнул собеседник агентства. По автомобилям, например, добавил он, наше правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин на их производство в РФ. "У нас как раз в июне будет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались более 40 компаний. Мы должны встретиться и понять правила игры - каким будет наиболее эффективный путь входа на российский рынок",- заключил Титов.
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россия, китай, борис титов, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Борис Титов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Титов заявил о повороте России на Восток

Титов: настоящий поворот России на Восток уже произошёл

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Настоящий поворот России на Восток уже произошёл, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
"На совместной пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина было отмечено растущее взаимодействие наших стран во всех областях, не только в экономике. Наш президент подчеркнул, что 2024 и 2025 годы – это перекрестные Годы культуры России и Китая. Сегодня, конечно, можно говорить о настоящем повороте на Восток. Мы уже вышли из демонстрационного периода, когда тебе показывают, а ты смотришь",- сказал Титов, находящийся с деловым визитом в КНР.
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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По его словам, торговля двух стран сегодня "зашкаливает" – 230 миллиардов долларов товарооборота, осуществляются инвестиции, запущены огромные совместные предприятия и совместные проекты.
"Вообще говоря, за прошедшие годы Китай в экономике очень сильно вырвался вперед, из младшего брата стал старшим. Но в последнее время мы наверстываем, новая индустриализация дает плоды. У них есть свое – у нас свое",- подчеркнул собеседник агентства.
По автомобилям, например, добавил он, наше правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин на их производство в РФ.
"У нас как раз в июне будет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались более 40 компаний. Мы должны встретиться и понять правила игры - каким будет наиболее эффективный путь входа на российский рынок",- заключил Титов.
Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

Почетный караул во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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