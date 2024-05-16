Избранный президент Словакии заявил, что Фицо помнит детали покушения

БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него, он изумлен тем, как быстро всё произошло, рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини. "Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло", - сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3, добавив, что Фицо находился в сознании, когда его доставили в больницу, и помнит, как ему оказывали первую помощь. Пеллегрини в четверг после обеда навестил Фицо в больнице. Он рассказал, что ему удалось поговорить с раненым премьером буквально несколько минут. По словам Пеллегрини, состояние здоровья Фицо всё еще "серьезное". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него, он изумлен тем, как быстро всё произошло, рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини.
"Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло", - сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3, добавив, что Фицо находился в сознании, когда его доставили в больницу, и помнит, как ему оказывали первую помощь.
Пеллегрини в четверг после обеда навестил Фицо в больнице. Он рассказал, что ему удалось поговорить с раненым премьером буквально несколько минут. По словам Пеллегрини, состояние здоровья Фицо всё еще "серьезное".
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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