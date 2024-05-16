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Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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14:45 16.05.2024 (обновлено: 16:10 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946431464.html
Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине
Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:45
2024-05-16T16:10
в мире
украина
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт калиняк
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его выступление транслировал RTVS."Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", — сказал министр на пресс-конференции.Руководитель ведомства уточнил, что стрелок действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.Фицо не раз выступал против поставок оружия ВСУ и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. В минувшем ноябре он объявил, что Словакия больше не будет отправлять вооружение Киеву со своих складов. Кроме того, новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи на 40,3 миллиона евро.Покушение на премьераНа Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Как сообщил в четверг глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, врачи стабилизировали состояние премьер-министра, но ситуация все еще угрожает его жизни.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946361168.html
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
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в мире, украина, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт калиняк, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, роберт фицо, братислава, киев
В мире, Украина, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Калиняк, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Роберт Фицо, Братислава, Киев
Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине

МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против остановки поставок оружия Украине

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его выступление транслировал RTVS.
"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", — сказал министр на пресс-конференции.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Руководитель ведомства уточнил, что стрелок действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

По данным словацких СМИ, за покушением стоит 71-летний писатель Юрай Цинтула, нападавшему предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Фицо не раз выступал против поставок оружия ВСУ и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. В минувшем ноябре он объявил, что Словакия больше не будет отправлять вооружение Киеву со своих складов. Кроме того, новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи на 40,3 миллиона евро.

Покушение на премьера

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.
По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток во время пресс-конференции в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД
Вчера, 11:31
Как сообщил в четверг глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, врачи стабилизировали состояние премьер-министра, но ситуация все еще угрожает его жизни.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
 
В миреУкраинаСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт КалинякВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоберт ФицоБратиславаКиев
 
 
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