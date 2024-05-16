https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946431464.html

Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине

Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:45

2024-05-16T14:45

2024-05-16T16:10

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его выступление транслировал RTVS."Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", — сказал министр на пресс-конференции.Руководитель ведомства уточнил, что стрелок действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.Фицо не раз выступал против поставок оружия ВСУ и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. В минувшем ноябре он объявил, что Словакия больше не будет отправлять вооружение Киеву со своих складов. Кроме того, новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи на 40,3 миллиона евро.Покушение на премьераНа Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Как сообщил в четверг глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, врачи стабилизировали состояние премьер-министра, но ситуация все еще угрожает его жизни.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.

https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946361168.html

https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

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Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-16T14:45 true PT0M12S

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в мире, украина, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт калиняк, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, роберт фицо, братислава, киев