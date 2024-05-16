https://ria.ru/20240516/pokhorony-1946463674.html

Жительница Челябинска похоронила канадца вместо умершего на Кубе отца

Жительница Челябинска похоронила канадца вместо умершего на Кубе отца - РИА Новости, 16.05.2024

Жительница Челябинска похоронила канадца вместо умершего на Кубе отца

Жительница Челябинска Анна Нероева похоронила вместо умершего на Кубе отца жителя Канады, тело которого по ошибке отправили в Россию, об этом она рассказала РИА РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:07

2024-05-16T16:07

2024-05-16T17:33

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челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая — РИА Новости. Жительница Челябинска Анна Нероева похоронила вместо умершего на Кубе отца жителя Канады, тело которого по ошибке отправили в Россию, об этом она рассказала РИА Новости.По словам собеседницы агентства, 51-летний Илья Нероев 20 марта отправился на Кубу вместе с сожительницей. Двадцать второго марта они отдыхали на пляже, потом мужчина ушел в обменник и не вернулся в номер отеля. Позднее стало известно, что он умер. Его спутнице показали накрытое тело, но она увидела только голову. Через три дня женщина вернулась в Россию."Мы ждали, пока тело отправят с Кубы, три недели. Когда его привезли, на опознание пошла его женщина. Все остальные увидели его только в церкви, где спрашивали: "Кто это, почему так непохож". Но в церкви заверили, что это нормально, что при бальзамировании для транспортировки тело может так видоизменяться, поэтому мы попрощались. <...> Тем временем семье из Канады доставили моего папу — они в нем не узнали своего отца и отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство — фото их папы. Все сошлось, их поменяли", — поделилась историей Анна Нероева.Сначала причиной смерти Нероева назывался инфаркт, но в итоге в свидетельстве указали "острый отек легких".При этом, уточнила дочь погибшего, на фотографии на теле отца видны следы побоев. Его сожительница также сомневается в официальном заключении: на Кубе ее заверили, что мужчина зашел в воду, у него случился сердечный приступ, и он захлебнулся. Жительница Челябинска заявила, что хочет узнать все детали произошедшего и выяснить, зачем ее семье отправили тело другого человека.

https://ria.ru/20240129/kriminal-1923717550.html

https://ria.ru/20240225/morg-1928794282.html

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в мире, куба, россия, канада, челябинск