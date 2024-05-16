https://ria.ru/20240516/podpole-1946325517.html
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье - РИА Новости, 16.05.2024
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье
Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:06
2024-05-16T09:06
2024-05-16T10:50
в мире
россия
украина
херсон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151438/07/1514380701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be7230a39745b1ce4b3f07c1d1e18b83.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, подлежащих мобилизации, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города. "Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного", – сообщили подпольщики. Ранее источник в пророссийском подполье Херсона сообщал РИА Новости, что командированные с Западной Украины сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) резко активизировались и за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" устроили тотальную облаву в городе. В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946311286.html
https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html
россия
украина
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151438/07/1514380701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78d3f0d4cc51912f6acdee93c5ab6f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, херсон
В мире, Россия, Украина, Херсон, Специальная военная операция на Украине
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье
Подполье: украинские военкомы платят пенсионерам из Херсона за данные о мужчинах
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, подлежащих мобилизации, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города.
"Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного", – сообщили подпольщики.
Ранее источник в пророссийском подполье Херсона сообщал РИА Новости, что командированные с Западной Украины сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) резко активизировались и за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" устроили тотальную облаву в городе.
В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться".
Херсонская область
— регион России
, расположенный на левом берегу Днепра
в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ
.