https://ria.ru/20240516/podpole-1946325517.html

Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье

Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье - РИА Новости, 16.05.2024

Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье

Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:06

2024-05-16T09:06

2024-05-16T10:50

в мире

россия

украина

херсон

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151438/07/1514380701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be7230a39745b1ce4b3f07c1d1e18b83.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, подлежащих мобилизации, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города. "Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного", – сообщили подпольщики. Ранее источник в пророссийском подполье Херсона сообщал РИА Новости, что командированные с Западной Украины сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) резко активизировались и за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" устроили тотальную облаву в городе. В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946311286.html

https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html

россия

украина

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, херсон