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Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 16.05.2024 (обновлено: 10:50 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/podpole-1946325517.html
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье - РИА Новости, 16.05.2024
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье
Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:06
2024-05-16T10:50
в мире
россия
украина
херсон
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, подлежащих мобилизации, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города. "Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного", – сообщили подпольщики. Ранее источник в пророссийском подполье Херсона сообщал РИА Новости, что командированные с Западной Украины сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) резко активизировались и за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" устроили тотальную облаву в городе. В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946311286.html
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в мире, россия, украина, херсон
В мире, Россия, Украина, Херсон, Специальная военная операция на Украине
Военкомы с запада Украины подкупают пенсионеров в Херсоне, заявило подполье

Подполье: украинские военкомы платят пенсионерам из Херсона за данные о мужчинах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина держит монеты в руке
Мужчина держит монеты в руке - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, подлежащих мобилизации, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города.
"Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного", – сообщили подпольщики.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье
Вчера, 06:35
Ранее источник в пророссийском подполье Херсона сообщал РИА Новости, что командированные с Западной Украины сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) резко активизировались и за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" устроили тотальную облаву в городе.
В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться".
Стела Херсона - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Военкомы с Западной Украины боятся ночевать в Херсоне, сообщил источник
14 мая, 04:11
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсон
 
 
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