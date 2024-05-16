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"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США - РИА Новости, 16.05.2024
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05:32 16.05.2024 (обновлено: 13:04 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/podarok-1946307348.html
"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США
"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США - РИА Новости, 16.05.2024
"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США
Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:32
2024-05-16T13:04
в мире
россия
сша
африка
нигер
чад
ребекка коффлер
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.&quot;Любая оставленная (в Африке уходящими американскими военными. — Прим. ред.) военная аппаратура станет трофеем России. &lt;...&gt; Эти системы будут захвачены, изучены и &lt;...&gt; позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения&quot;, — опасается она.По словам аналитика, возможная эвакуация американских сил из Нигера и Чада станет победой президента России Владимира Путина. Старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо, в свою очередь, подчеркнул, что Россия лишь помогает африканским странам обеспечивать их безопасность в условиях провала политики Запада на континенте.Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать диалог с властями Нигера о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
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в мире, россия, сша, африка, нигер, чад, ребекка коффлер, владимир путин
В мире, Россия, США, Африка, Нигер, Чад, Ребекка Коффлер, Владимир Путин
"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США

Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Россия найдет в Нигере военное снаряжение США

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.
«

"Любая оставленная (в Африке уходящими американскими военными. — Прим. ред.) военная аппаратура станет трофеем России. <...> Эти системы будут захвачены, изучены и <...> позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения", — опасается она.

Российские флаги подняли в Ниамее, Нигер
В столице Нигера подняли российские флаги
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По словам аналитика, возможная эвакуация американских сил из Нигера и Чада станет победой президента России Владимира Путина.
Старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо, в свою очередь, подчеркнул, что Россия лишь помогает африканским странам обеспечивать их безопасность в условиях провала политики Запада на континенте.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать диалог с властями Нигера о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.
При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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В миреРоссияСШААфрикаНигерЧадРебекка КоффлерВладимир Путин
 
 
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