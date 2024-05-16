https://ria.ru/20240516/podarok-1946307348.html

"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США

"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США - РИА Новости, 16.05.2024

"Это победа". Разведчица рассказала о неожиданном "подарке" России от США

Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:32

2024-05-16T05:32

2024-05-16T13:04

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ребекка коффлер

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News."Любая оставленная (в Африке уходящими американскими военными. — Прим. ред.) военная аппаратура станет трофеем России. <...> Эти системы будут захвачены, изучены и <...> позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения", — опасается она.По словам аналитика, возможная эвакуация американских сил из Нигера и Чада станет победой президента России Владимира Путина. Старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо, в свою очередь, подчеркнул, что Россия лишь помогает африканским странам обеспечивать их безопасность в условиях провала политики Запада на континенте.Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать диалог с властями Нигера о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

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