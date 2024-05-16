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Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике - РИА Новости, 16.05.2024
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике
ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:41
2024-05-16T09:41
2024-05-16T09:46
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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.
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китай, россия, владимир путин, пекин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Пекин, В мире
Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике
Путин: у России и Китая есть планы по укреплению взаимодействия в энергетике