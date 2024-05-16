https://ria.ru/20240516/plany-1946333894.html

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике - РИА Новости, 16.05.2024

Путин заявил о наличии планов по взаимодействию с Китаем в энергетике

ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:41

2024-05-16T09:41

2024-05-16T09:46

китай

россия

владимир путин

пекин

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия", - сказал Путин, назвав эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, владимир путин, пекин, в мире