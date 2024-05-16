https://ria.ru/20240516/peterburg-1946382629.html
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека - РИА Новости, 16.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека
Полиция задержала стрелявшего в оппонента из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:19
2024-05-16T12:19
2024-05-16T12:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала стрелявшего в оппонента из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Во вторник в полицию Приморского района поступило сообщение о стрельбе из травмата на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. Полицейские установили, что в результате возникшего дорожного конфликта водитель автомобиля Li L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и уехал. Потерпевший был госпитализирован. Стрелявшего объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Вечером 15 мая по подозрению в стрельбе полицией был задержан 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Добавляется, что у задержанного изъят травматический пистолет.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Происшествия – Радио Sputnik
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из травматического оружия в человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала стрелявшего в оппонента из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Во вторник в полицию Приморского района поступило сообщение о стрельбе из травмата на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. Полицейские установили, что в результате возникшего дорожного конфликта водитель автомобиля Li L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и уехал. Потерпевший был госпитализирован. Стрелявшего объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
"Вечером 15 мая по подозрению в стрельбе полицией был задержан 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Добавляется, что у задержанного изъят травматический пистолет.