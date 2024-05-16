https://ria.ru/20240516/peterburg-1946382629.html

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека - РИА Новости, 16.05.2024

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в человека

Полиция задержала стрелявшего в оппонента из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:19

2024-05-16T12:19

2024-05-16T12:19

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Полиция задержала стрелявшего в оппонента из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Во вторник в полицию Приморского района поступило сообщение о стрельбе из травмата на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. Полицейские установили, что в результате возникшего дорожного конфликта водитель автомобиля Li L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и уехал. Потерпевший был госпитализирован. Стрелявшего объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Вечером 15 мая по подозрению в стрельбе полицией был задержан 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Добавляется, что у задержанного изъят травматический пистолет.

https://ria.ru/20240505/lenoblast-1943975848.html

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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, происшествия – радио sputnik