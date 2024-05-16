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Сотрудничество регионов важно для отношений РФ и КНР, заявил Песков
Сотрудничество регионов важно для отношений РФ и КНР, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Сотрудничество регионов важно для отношений РФ и КНР, заявил Песков
Большое число российских регионов примет участие в ЭКСПО в Харбине, межрегиональное сотрудничество является важнейшим элементом двусторонних отношений России и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:35
2024-05-16T08:35
2024-05-16T08:35
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Большое число российских регионов примет участие в ЭКСПО в Харбине, межрегиональное сотрудничество является важнейшим элементом двусторонних отношений России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Межрегиональное сотрудничество - это важнейший элемент наших двусторонних отношений. Огромное количество наших регионов будет представлено на этом ЭКСПО. Это предметный разговор", - отметил Песков в комментарии "Известиям". Пресс-секретарь президента подчеркнул, что форум в Харбине важен для региональных связей, а также для развития Дальнего Востока, приграничных провинций Китая. "Это один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным", - заключил Песков. Президент РФ Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Центральным мероприятием программы Путина в Харбине станет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В российскую делегацию войдут в том числе главы более двух десятков российских регионов. На полях ЭКСПО также будут подписаны межрегиональные соглашения.
https://ria.ru/20240514/putin-1945784763.html
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технологии, харбин, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин
Технологии, Харбин, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Сотрудничество регионов важно для отношений РФ и КНР, заявил Песков
Песков: большое число российских регионов примет участие в ЭКСПО в Харбине
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Большое число российских регионов примет участие в ЭКСПО в Харбине, межрегиональное сотрудничество является важнейшим элементом двусторонних отношений России и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Межрегиональное сотрудничество - это важнейший элемент наших двусторонних отношений. Огромное количество наших регионов будет представлено на этом ЭКСПО. Это предметный разговор", - отметил Песков в комментарии "Известиям".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что форум в Харбине важен для региональных связей, а также для развития Дальнего Востока, приграничных провинций Китая.
"Это один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным", - заключил Песков.
Президент РФ Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Центральным мероприятием программы Путина в Харбине станет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В российскую делегацию войдут в том числе главы более двух десятков российских регионов. На полях ЭКСПО также будут подписаны межрегиональные соглашения.