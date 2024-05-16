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В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США - РИА Новости, 16.05.2024
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08:30 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/peskov-1946321647.html
В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США
В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США - РИА Новости, 16.05.2024
В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США
Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США, Москва не фиксирует у них такого потенциала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:30
2024-05-16T08:30
китай
сша
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США, Москва не фиксирует у них такого потенциала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциалов у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что Китай как суверенное государство имеет свои отношения с европейскими странами и выстраивает их сообразно своим интересам. Отвечая на вопрос, может ли недавний визит Си Циньпина в Европу изменить расклад в ЕС, представитель Кремля сообщил, что об этом пока говорить рано. "Китайский визит – это важное и эпохальное событие для, наверное, любой страны - учитывая вес КНР в мировых делах. Но реальность остается реальностью на европейском континенте", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html
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китай, сша, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Китай, США, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США

Песков: у европейских стран нет потенциала выйти из фарватера США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги стран, входящих в ЕС и флаг США
Флаги стран, входящих в ЕС и флаг США - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги стран, входящих в ЕС и флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США, Москва не фиксирует у них такого потенциала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциалов у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны", - сказал Песков.
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Пресс-секретарь президента отметил, что Китай как суверенное государство имеет свои отношения с европейскими странами и выстраивает их сообразно своим интересам.
Отвечая на вопрос, может ли недавний визит Си Циньпина в Европу изменить расклад в ЕС, представитель Кремля сообщил, что об этом пока говорить рано.
"Китайский визит – это важное и эпохальное событие для, наверное, любой страны - учитывая вес КНР в мировых делах. Но реальность остается реальностью на европейском континенте", - добавил Песков.
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