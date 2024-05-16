https://ria.ru/20240516/peskov-1946321647.html

В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США

В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США - РИА Новости, 16.05.2024

В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США

Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США, Москва не фиксирует у них такого потенциала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:30

2024-05-16T08:30

2024-05-16T08:30

китай

сша

дмитрий песков

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Европейские государства вряд ли способны выйти из фарватера США, Москва не фиксирует у них такого потенциала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциалов у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что Китай как суверенное государство имеет свои отношения с европейскими странами и выстраивает их сообразно своим интересам. Отвечая на вопрос, может ли недавний визит Си Циньпина в Европу изменить расклад в ЕС, представитель Кремля сообщил, что об этом пока говорить рано. "Китайский визит – это важное и эпохальное событие для, наверное, любой страны - учитывая вес КНР в мировых делах. Но реальность остается реальностью на европейском континенте", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html

https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html

китай

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китай, сша, дмитрий песков, евросоюз, в мире