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Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
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08:18 16.05.2024 (обновлено: 08:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peskov-1946320661.html
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков
Несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:23
пекин
украина
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может облагородить, с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию", - отметил Песков в комментарии "Известиям".
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пекин, украина, китай, дмитрий песков
Пекин, Украина, Китай, Дмитрий Песков
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков

Песков: участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может облагородить, с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию", - отметил Песков в комментарии "Известиям".
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только "формулу мира"
13 мая, 13:54
 
ПекинУкраинаКитайДмитрий Песков
 
 
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