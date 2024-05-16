https://ria.ru/20240516/peskov-1946320661.html
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков
Несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:23
пекин
украина
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Несмотря на сбалансированную позицию Пекина в отношении урегулирования конфликта на Украине, возможное участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности этому мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может облагородить, с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию", - отметил Песков в комментарии "Известиям".
https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html
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пекин, украина, китай, дмитрий песков
Пекин, Украина, Китай, Дмитрий Песков
Участие КНР в конференции по Украине не даст преимуществ, заявил Песков
Песков: участие Китая в конференции в Швейцарии не добавит результативности