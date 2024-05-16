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Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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08:13 16.05.2024 (обновлено: 08:57 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peskov-1946320170.html
Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине
Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине
Обсуждать вопросы безопасности, которые касаются России, без участия Москвы абсолютно бесперспективно, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии станет... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:13
2024-05-16T08:57
россия
москва
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обсуждать вопросы безопасности, которые касаются России, без участия Москвы абсолютно бесперспективно, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" без перспектив получить какой-то осязаемый результат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - отметил Песков в комментарии "Известиям". Пресс-секретарь главы государства, говоря о предстоящей конференции, подчеркнул, что, "скорее всего, это будет такая пустая схоластика, без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат".
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россия, москва, украина, дмитрий песков
Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине

Песков: без России обсуждать вопросы безопасности без России бесперспективно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обсуждать вопросы безопасности, которые касаются России, без участия Москвы абсолютно бесперспективно, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" без перспектив получить какой-то осязаемый результат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - отметил Песков в комментарии "Известиям".
Пресс-секретарь главы государства, говоря о предстоящей конференции, подчеркнул, что, "скорее всего, это будет такая пустая схоластика, без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат".
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только "формулу мира"
13 мая, 13:54
 
РоссияМоскваУкраинаДмитрий Песков
 
 
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