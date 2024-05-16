https://ria.ru/20240516/peskov-1946320170.html

Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине

Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Песков прокомментировал предстоящую конференцию по Украине

Обсуждать вопросы безопасности, которые касаются России, без участия Москвы абсолютно бесперспективно, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии станет... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:13

2024-05-16T08:13

2024-05-16T08:57

россия

москва

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обсуждать вопросы безопасности, которые касаются России, без участия Москвы абсолютно бесперспективно, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии станет "пустой схоластикой" без перспектив получить какой-то осязаемый результат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, - абсолютно бесперспективно", - отметил Песков в комментарии "Известиям". Пресс-секретарь главы государства, говоря о предстоящей конференции, подчеркнул, что, "скорее всего, это будет такая пустая схоластика, без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат".

https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html

россия

москва

украина

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россия, москва, украина, дмитрий песков