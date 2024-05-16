https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html

ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона

ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона - РИА Новости, 16.05.2024

ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона

РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:33

2024-05-16T17:33

2024-05-16T17:33

россия

экономика

узбекистан

таджикистан

армения

промсвязьбанк

снг

псб (банк псб)

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Erid: F7NfYUJCUneLrX8ymY5u МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах. Денежные средства отправляют в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя, говорится в сообщении. По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимира Симоненко, с расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны. "Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", — отметил Симоненко, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ (6+) перейти на страницу "Платежи" в раздел "Переводы" и выбрать опцию "За рубеж", указав страну и номер телефона получателя. Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1%, заключили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20240516/riteyler-1946423164.html

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узбекистан

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, узбекистан, таджикистан, армения, промсвязьбанк, снг, псб (банк псб)