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ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона - РИА Новости, 16.05.2024
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17:33 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона - РИА Новости, 16.05.2024
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона
РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:33
2024-05-16T17:33
россия
экономика
узбекистан
таджикистан
армения
промсвязьбанк
снг
псб (банк псб)
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Erid: F7NfYUJCUneLrX8ymY5u МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах. Денежные средства отправляют в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя, говорится в сообщении. По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимира Симоненко, с расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны. "Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", — отметил Симоненко, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ (6+) перейти на страницу "Платежи" в раздел "Переводы" и выбрать опцию "За рубеж", указав страну и номер телефона получателя. Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1%, заключили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
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россия, экономика, узбекистан, таджикистан, армения, промсвязьбанк, снг, псб (банк псб)
Россия, Экономика, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Промсвязьбанк, СНГ, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона

© iStock.com / Djordje KrsticМужчина со смартфоном возле компьютера
Мужчина со смартфоном возле компьютера - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Djordje Krstic
Мужчина со смартфоном возле компьютера
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Erid: F7NfYUJCUneLrX8ymY5u
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах. Денежные средства отправляют в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя, говорится в сообщении.
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По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимира Симоненко, с расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны.
"Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", — отметил Симоненко, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ (6+) перейти на страницу "Платежи" в раздел "Переводы" и выбрать опцию "За рубеж", указав страну и номер телефона получателя.
Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1%, заключили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
 
РоссияЭкономикаУзбекистанТаджикистанАрменияПромсвязьбанкСНГПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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