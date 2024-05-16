Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина
NYT: назначение Белоусова несет опасность для Украины
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов
© Фото : Администрация Президента России
Президент Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн.
"Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. <...> В конечном счете кадровые игры указывают на большие перемены в армии", — заявил колумнист.
По мнению Шеманна, новый министр обороны Андрей Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации.
Как отметил журналист, российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.
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"Ничто из этого (назначение Белоусова и наступление России. — Прим. ред.) не сулит ничего хорошего для Украины", — заключил он.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.
В понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.