https://ria.ru/20240516/peremeny-1946304066.html

Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина

Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина - РИА Новости, 16.05.2024

Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T04:00

2024-05-16T04:00

2024-05-16T11:11

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн."Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. <...> В конечном счете кадровые игры указывают на большие перемены в армии", — заявил колумнист.По мнению Шеманна, новый министр обороны Андрей Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации. Как отметил журналист, российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий. "Ничто из этого (назначение Белоусова и наступление России. — Прим. ред.) не сулит ничего хорошего для Украины", — заключил он.Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.В понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

https://ria.ru/20240516/blinken-1946302843.html

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в мире, россия, украина, сша, андрей белоусов, владимир путин