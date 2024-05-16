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Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 16.05.2024 (обновлено: 11:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peremeny-1946304066.html
Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина
Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина - РИА Новости, 16.05.2024
Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина
Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:00
2024-05-16T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн."Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. &lt;...&gt; В конечном счете кадровые игры указывают на большие перемены в армии", — заявил колумнист.По мнению Шеманна, новый министр обороны Андрей Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации. Как отметил журналист, российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий. &quot;Ничто из этого (назначение Белоусова и наступление России. — Прим. ред.) не сулит ничего хорошего для Украины&quot;, — заключил он.Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.В понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
https://ria.ru/20240516/blinken-1946302843.html
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в мире, россия, украина, сша, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Большие перемены. В США увидели тревожную для Киева деталь в решении Путина

NYT: назначение Белоусова несет опасность для Украины

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов
Президент Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент Владимир Путин проводит встречу с командующими войсками военных округов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, написал редактор The New York Times Серж Шеманн.
"Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. <...> В конечном счете кадровые игры указывают на большие перемены в армии", — заявил колумнист.
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По мнению Шеманна, новый министр обороны Андрей Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации.
Как отметил журналист, российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.
«

"Ничто из этого (назначение Белоусова и наступление России. — Прим. ред.) не сулит ничего хорошего для Украины", — заключил он.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.
В понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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