https://ria.ru/20240516/peregovory--1946323882.html

В Пекине завершились российско-китайские переговоры

В Пекине завершились российско-китайские переговоры - РИА Новости, 16.05.2024

В Пекине завершились российско-китайские переговоры

В Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:58

2024-05-16T08:58

2024-05-16T09:35

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. В Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщил корреспондент РИА Новости.По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, это развернутый документ — больше 30 страниц. В нем отмечается "особый характер" двусторонних отношений, обозначаются дальнейшие пути развития, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность.Сначала главы государств пообщались в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций.В общей сложности переговоры продолжались около двух с половиной часов.На встрече Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение. Россию и Китай, по его словам, объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды."К визиту подготовлен целый ряд новых документов, в частности, совместное заявление глав государств, охватывающее основные аспекты нашего сотрудничества, пакет межведомственных и корпоративных договоренностей. Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации".Си Цзиньпин заверил своего коллегу, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения, вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям."Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим".Для Китая, добавил он, это продолжение доброй традиции контактов. Си Цзиньпин напомнил, что после своего переизбрания также выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.Председатель КНР подчеркнул, что две страны, являясь постоянными членами Совбеза ООН, углубляют стратегическое взаимодействие, расширяют взаимовыгодное сотрудничество и сделали выбор в пользу формирования многополярного мира и экономической глобализации.

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине 2024-05-16T08:58 true PT0M44S

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