Американских военных не будет в Газе, заявили в Пентагоне
Пентагон: американские военные лишь помогают в логистике доставки гумпомощи
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Плавучий пирс для доставки гумпомощи Газы доставлен в регион, отправка помощи начнется в ближайшие дни, американских военных на территории анклава не будет, они лишь помогают в логистике, заявил заместитель главы центрального командования Пентагона Брэд Купер.
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"Пирс был успешно прикреплен к побережью в Газе, и в ближайшие дни мы сможем начать доставку помощи", - сказал Купер журналистам.
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По его словам, американские военные участвуют в процессе только для поддержания логистики доставки помощи.
"На территории Газы не будет военных США", - подчеркнул Купер.
В конце апреля в Пентагоне сообщали, что военные приступили к монтажу временного пирса у побережья сектора Газа и рассчитывали с начала мая приступить к завозу гуманитарной помощи палестинцам морским путем. По пирсу планировали завозить грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Планировалось, что военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.