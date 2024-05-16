https://ria.ru/20240516/pentagon-1946462004.html

Американских военных не будет в Газе, заявили в Пентагоне

Американских военных не будет в Газе, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 16.05.2024

Американских военных не будет в Газе, заявили в Пентагоне

Плавучий пирс для доставки гумпомощи Газы доставлен в регион, отправка помощи начнется в ближайшие дни, американских военных на территории анклава не будет, они РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:14

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министерство обороны сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Плавучий пирс для доставки гумпомощи Газы доставлен в регион, отправка помощи начнется в ближайшие дни, американских военных на территории анклава не будет, они лишь помогают в логистике, заявил заместитель главы центрального командования Пентагона Брэд Купер."Пирс был успешно прикреплен к побережью в Газе, и в ближайшие дни мы сможем начать доставку помощи", - сказал Купер журналистам.По его словам, американские военные участвуют в процессе только для поддержания логистики доставки помощи."На территории Газы не будет военных США", - подчеркнул Купер.В конце апреля в Пентагоне сообщали, что военные приступили к монтажу временного пирса у побережья сектора Газа и рассчитывали с начала мая приступить к завозу гуманитарной помощи палестинцам морским путем. По пирсу планировали завозить грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Планировалось, что военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html

https://ria.ru/20240310/morskoy_koridor-1932098146.html

https://ria.ru/20240516/palestina-1946457743.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году