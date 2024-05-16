https://ria.ru/20240516/pensii-1946297933.html

Юрист раскрыл, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Юрист раскрыл, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий - РИА Новости, 16.05.2024

Юрист раскрыл, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Самой многочисленной группе пенсионеров - неработающим получателям страховых пенсий - вернут индексацию выплат дважды в год, начиная с 2025 года, рассказал в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T02:15

2024-05-16T02:15

2024-05-16T02:15

общество

вадим виноградов

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Самой многочисленной группе пенсионеров - неработающим получателям страховых пенсий - вернут индексацию выплат дважды в год, начиная с 2025 года, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он напомнил, что согласно Конституции индексация пенсий с учетом инфляции должна проводиться не реже раза в год, но правительство вправе вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии увеличивались до 2019 года, но потом из-за реформ ее стали проводить единожды - с 1 января. С 2025 года январской индексации больше не будет.“Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года”, - объяснил Виноградов.В настоящее время на страховую пенсию по старости приходится 77% всех пенсионных выплат. Ее средний размер - 22,4 тысячи рублей. Прочие виды - социальная пенсия, пенсия по инвалидности или потере кормильца меньше по размеру, и число их получателей заметно ниже.

https://ria.ru/20240508/pensiya-1944551428.html

https://ria.ru/20240508/pensiya-1944563229.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вадим виноградов, россия