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Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия - РИА Новости, 16.05.2024
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Религия
 
17:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946494420.html
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия - РИА Новости, 16.05.2024
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия
Участники конференции "Патриарх Сергий и его духовное наследство" обсудили вопрос о возможности канонизации патриарха Московского и всея Руси Сергия... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:49
2024-05-16T17:49
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Участники конференции "Патриарх Сергий и его духовное наследство" обсудили вопрос о возможности канонизации патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), сообщается на сайте РПЦ.Конференция "Патриарх Сергий и его духовное наследство" состоялась накануне, в день 80-летия со дня смерти патриарха Сергия, в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. Она носила название сборника, изданного в Русской православной церкви в 1947 году после смерти патриарха Сергия. Ее инициатором, по словам организаторов, стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который также направил приветственное послание конференции, обратился к верующим с посланием по случаю этой даты, и отслужил панихиду по патриарху Сергию в Елоховском соборе."Участники конференции также затронули вопрос о возможности канонизации святейшего патриарха Сергия", – сказано в сообщении.Один из организаторов конференции, ректор Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора Александр Щипков сказал РИА Новости, что разговор о канонизации должен быть постепенным."Говорить о канонизации патриарха Сергия нужно очень постепенно и аккуратно. Процесс канонизации в церкви – это очень сложный и очень вдумчивый процесс, поэтому я бы остановился лишь на том, что обратил бы внимание нашей православной церковной аудитории на выступление патриарха Кирилла перед панихидой (по патриарху Сергию – ред.), когда он среди прочего назвал жизнь патриарха Сергия (Старгородского) исповеднической", – сказал ректор РПУ.Патриарх Сергий управлял Русской православной церковью с середины 1920-х годов, будучи последовательно заместителем патриаршего местоблюстителя, местоблюстителем, а после восстановления патриаршества в 1943 году и до своей кончины в 1944 году – патриархом Московским и всея Руси.
https://ria.ru/20240515/patriarkh-1946244528.html
https://ria.ru/20240515/lukyanov-1946207701.html
https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Представители РПЦ обсудили вопрос о канонизации патриарха Сергия

Конференция с представителями РПЦ обсудила вопрос о канонизации патриарха Сергия

© Фото : Московская ПатриархияПатриарх Сергий (Страгородский)
Патриарх Сергий (Страгородский) - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Московская Патриархия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Участники конференции "Патриарх Сергий и его духовное наследство" обсудили вопрос о возможности канонизации патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), сообщается на сайте РПЦ.
Конференция "Патриарх Сергий и его духовное наследство" состоялась накануне, в день 80-летия со дня смерти патриарха Сергия, в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. Она носила название сборника, изданного в Русской православной церкви в 1947 году после смерти патриарха Сергия. Ее инициатором, по словам организаторов, стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который также направил приветственное послание конференции, обратился к верующим с посланием по случаю этой даты, и отслужил панихиду по патриарху Сергию в Елоховском соборе.
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"Участники конференции также затронули вопрос о возможности канонизации святейшего патриарха Сергия", – сказано в сообщении.
Один из организаторов конференции, ректор Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора Александр Щипков сказал РИА Новости, что разговор о канонизации должен быть постепенным.
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"Говорить о канонизации патриарха Сергия нужно очень постепенно и аккуратно. Процесс канонизации в церкви – это очень сложный и очень вдумчивый процесс, поэтому я бы остановился лишь на том, что обратил бы внимание нашей православной церковной аудитории на выступление патриарха Кирилла перед панихидой (по патриарху Сергию – ред.), когда он среди прочего назвал жизнь патриарха Сергия (Старгородского) исповеднической", – сказал ректор РПУ.
Патриарх Сергий управлял Русской православной церковью с середины 1920-х годов, будучи последовательно заместителем патриаршего местоблюстителя, местоблюстителем, а после восстановления патриаршества в 1943 году и до своей кончины в 1944 году – патриархом Московским и всея Руси.
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