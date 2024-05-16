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Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов - РИА Новости, 16.05.2024
Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, решение комитета размещено в думской электронной базе. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:42
2024-05-16T18:42
2024-05-16T20:57
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, решение комитета размещено в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона 201632-8 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", внесенный депутатами Государственной Думы Н.А.Останиной, А.А.Алехиным, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обуховым, О.Н.Смолиным", - сказано в решении комитета. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроектом предлагается внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, - до 23 лет. В заключении комитета Госдумы по обороне подчёркивается, что "цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным". "Согласно полученному заключению правительства Российской Федерации, законопроект нуждается в существенной доработке" - добавляется в решении комитета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект об отсрочке для отцов троих детей
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, решение комитета размещено в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона 201632-8 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", внесенный депутатами Государственной Думы Н.А.Останиной, А.А.Алехиным, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обуховым, О.Н.Смолиным", - сказано в решении комитета.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроектом предлагается внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, - до 23 лет.
В заключении комитета Госдумы по обороне подчёркивается, что "цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным". "Согласно полученному заключению правительства Российской Федерации, законопроект нуждается в существенной доработке" - добавляется в решении комитета.