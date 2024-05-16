https://ria.ru/20240516/otsrochka-1946510851.html

Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов - РИА Новости, 16.05.2024

Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, решение комитета размещено в думской электронной базе. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:42

2024-05-16T18:42

2024-05-16T20:57

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, решение комитета размещено в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона 201632-8 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", внесенный депутатами Государственной Думы Н.А.Останиной, А.А.Алехиным, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обуховым, О.Н.Смолиным", - сказано в решении комитета. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроектом предлагается внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, - до 23 лет. В заключении комитета Госдумы по обороне подчёркивается, что "цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным". "Согласно полученному заключению правительства Российской Федерации, законопроект нуждается в существенной доработке" - добавляется в решении комитета.

https://ria.ru/20231013/mobilizatsiya-1900945226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, вооруженные силы рф