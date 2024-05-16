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Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд - РИА Новости, 16.05.2024
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06:08 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/otets-1946253833.html
Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд
Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд - РИА Новости, 16.05.2024
Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд
Многодетный отец Мирзоали Шарипов, живущий в поселке Поддубный Тульской области, больше года добивается возвращения в семью старшей дочери Дилерам. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:08
2024-05-16T06:08
общество
жилье
тула
москва
тульская область
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Многодетный отец Мирзоали Шарипов, живущий в поселке Поддубный Тульской области, больше года добивается возвращения в семью старшей дочери Дилерам.В семье Шариповых десять детей. В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми.Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат.“Я уволился с работы в Москве и вернулся в Поддубный. Комиссия несколько раз приходила ко мне с проверкой. Я навел порядок, купил продукты и одежду, Мне отдали всех, кроме старшей дочери”, - рассказал РИА Новости Шарипов.Дело в том, что Дилерам родилась до заключения брака с супругой. Теперь чтобы вернуть ее домой - мужчине нужно доказать отцовство.“Я уже подал все документы а, теперь жду суд. Навещаю ее каждую неделю, привожу продукты, каждый вечер разговариваем по телефону”, - говорит Шарипов.
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общество, жилье, тула, москва, тульская область
Общество, Жилье, Тула, Москва, Тульская область
Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд

Отец, в одиночку воспитывающий 10 детей, пытается вернуть дочь из интерната

© Фото : из личного архива Мирзоали ШариповаМирзоали с детьми
Мирзоали с детьми - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : из личного архива Мирзоали Шарипова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Многодетный отец Мирзоали Шарипов, живущий в поселке Поддубный Тульской области, больше года добивается возвращения в семью старшей дочери Дилерам.
В семье Шариповых десять детей. В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми.
Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат.
“Я уволился с работы в Москве и вернулся в Поддубный. Комиссия несколько раз приходила ко мне с проверкой. Я навел порядок, купил продукты и одежду, Мне отдали всех, кроме старшей дочери”, - рассказал РИА Новости Шарипов.
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Дело в том, что Дилерам родилась до заключения брака с супругой. Теперь чтобы вернуть ее домой - мужчине нужно доказать отцовство.
“Я уже подал все документы а, теперь жду суд. Навещаю ее каждую неделю, привожу продукты, каждый вечер разговариваем по телефону”, - говорит Шарипов.
 
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