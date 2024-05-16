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Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд

Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд - РИА Новости, 16.05.2024

Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд

Многодетный отец Мирзоали Шарипов, живущий в поселке Поддубный Тульской области, больше года добивается возвращения в семью старшей дочери Дилерам. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:08

2024-05-16T06:08

2024-05-16T06:08

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Многодетный отец Мирзоали Шарипов, живущий в поселке Поддубный Тульской области, больше года добивается возвращения в семью старшей дочери Дилерам.В семье Шариповых десять детей. В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми.Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат.“Я уволился с работы в Москве и вернулся в Поддубный. Комиссия несколько раз приходила ко мне с проверкой. Я навел порядок, купил продукты и одежду, Мне отдали всех, кроме старшей дочери”, - рассказал РИА Новости Шарипов.Дело в том, что Дилерам родилась до заключения брака с супругой. Теперь чтобы вернуть ее домой - мужчине нужно доказать отцовство.“Я уже подал все документы а, теперь жду суд. Навещаю ее каждую неделю, привожу продукты, каждый вечер разговариваем по телефону”, - говорит Шарипов.

https://ria.ru/20240512/golikova-1945386661.html

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общество, жилье, тула, москва, тульская область