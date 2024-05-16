Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ostanki-1946450952.html
В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад
В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад - РИА Новости, 16.05.2024
В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад
Останки петербуржца, пропавшего без вести в 2000 году, найдены в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:34
2024-05-16T15:34
происшествия
справки
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Останки петербуржца, пропавшего без вести в 2000 году, найдены в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщил городской главк СК РФ. Как информирует ведомство, в настоящее время в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26 января 2000 года по факту убийства местного жителя 1976 года рождения. Обвинение в этом преступлении предъявлено Олегу Каштело и Александру Сивакову, которые арестованы. Также установлена причастность к убийству ещё двух фигурантов (Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика), находящихся за пределами России. Они объявлены в розыск. При этом в ходе допроса одного из обвиняемых следствие получило признательные показания о причастности фигурантов и к убийству местного жителя 1959 года рождения. Соответствующее уголовное дело было возбуждено после того, как он пропал без вести в 2000 году, уточняют в ГСУСК. "По версии следствия, соучастники в июне 2000 года с целью хищения автомобиля убили его в гараже, расположенном на Уманском переулке. Для сокрытия следов преступления злоумышленники закопали тело жертвы в лесном массиве, расположенном на улице Коммуны. Пятнадцатого мая 2024 года в ходе проведения следственных действий останки потерпевшего были обнаружены и извлечены из земли", - говорится в сообщении. По данным канала "78", речь идет о бывшем члене сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеславе Бордукове. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945605217.html
https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, справки, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Справки, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад

СК: в Петербурге нашли останки мужчины, пропавшего без вести в 2000 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Останки петербуржца, пропавшего без вести в 2000 году, найдены в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщил городской главк СК РФ.
Как информирует ведомство, в настоящее время в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26 января 2000 года по факту убийства местного жителя 1976 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках
13 мая, 15:01
Обвинение в этом преступлении предъявлено Олегу Каштело и Александру Сивакову, которые арестованы. Также установлена причастность к убийству ещё двух фигурантов (Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика), находящихся за пределами России. Они объявлены в розыск.
При этом в ходе допроса одного из обвиняемых следствие получило признательные показания о причастности фигурантов и к убийству местного жителя 1959 года рождения. Соответствующее уголовное дело было возбуждено после того, как он пропал без вести в 2000 году, уточняют в ГСУСК.
"По версии следствия, соучастники в июне 2000 года с целью хищения автомобиля убили его в гараже, расположенном на Уманском переулке. Для сокрытия следов преступления злоумышленники закопали тело жертвы в лесном массиве, расположенном на улице Коммуны. Пятнадцатого мая 2024 года в ходе проведения следственных действий останки потерпевшего были обнаружены и извлечены из земли", - говорится в сообщении.
По данным канала "78", речь идет о бывшем члене сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеславе Бордукове. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
Следственные действия с подозреваемыми в двойном убийстве в Волгодонске - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Ростовский суд взял под стражу мужчин, подозреваемых в двойном убийстве
2 мая, 14:21
 
ПроисшествияСправкиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала