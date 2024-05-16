https://ria.ru/20240516/ostanki-1946450952.html

В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад

В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад - РИА Новости, 16.05.2024

В Петербурге нашли останки мужчины, убитого 24 года назад

Останки петербуржца, пропавшего без вести в 2000 году, найдены в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:34

2024-05-16T15:34

2024-05-16T15:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Останки петербуржца, пропавшего без вести в 2000 году, найдены в рамках расследования уголовного дела об убийстве, сообщил городской главк СК РФ. Как информирует ведомство, в настоящее время в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 26 января 2000 года по факту убийства местного жителя 1976 года рождения. Обвинение в этом преступлении предъявлено Олегу Каштело и Александру Сивакову, которые арестованы. Также установлена причастность к убийству ещё двух фигурантов (Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика), находящихся за пределами России. Они объявлены в розыск. При этом в ходе допроса одного из обвиняемых следствие получило признательные показания о причастности фигурантов и к убийству местного жителя 1959 года рождения. Соответствующее уголовное дело было возбуждено после того, как он пропал без вести в 2000 году, уточняют в ГСУСК. "По версии следствия, соучастники в июне 2000 года с целью хищения автомобиля убили его в гараже, расположенном на Уманском переулке. Для сокрытия следов преступления злоумышленники закопали тело жертвы в лесном массиве, расположенном на улице Коммуны. Пятнадцатого мая 2024 года в ходе проведения следственных действий останки потерпевшего были обнаружены и извлечены из земли", - говорится в сообщении. По данным канала "78", речь идет о бывшем члене сборной СССР по лёгкой атлетике Вячеславе Бордукове. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945605217.html

https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html

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происшествия, справки, россия, следственный комитет россии (ск рф)