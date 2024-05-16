https://ria.ru/20240516/oseevskiy-1946414178.html
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов - РИА Новости, 16.05.2024
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов
"Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:57
2024-05-16T13:57
2024-05-16T16:32
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил Осеевский в рамках конференции "Электронное предварительное голосование: безопасность, легитимность и удобство для пользователя". "Сейчас "Ростелеком" заключает порядка десяти международных контрактов на создание различных систем обеспечения безопасности в интересах дружественных государств на разных континентах", - сказал Осеевский.
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михаил осеевский, ростелеком
Михаил Осеевский, Ростелеком
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов
Осеевский: "Ростелеком" заключает контракты на создание систем безопасности