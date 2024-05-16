https://ria.ru/20240516/oseevskiy-1946414178.html

"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов

"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов - РИА Новости, 16.05.2024

"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов

"Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:57

2024-05-16T13:57

2024-05-16T16:32

михаил осеевский

ростелеком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838414307_0:321:3006:2011_1920x0_80_0_0_e0db0ac5f537890950731049e53130fe.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил Осеевский в рамках конференции "Электронное предварительное голосование: безопасность, легитимность и удобство для пользователя". "Сейчас "Ростелеком" заключает порядка десяти международных контрактов на создание различных систем обеспечения безопасности в интересах дружественных государств на разных континентах", - сказал Осеевский.

https://radiosputnik.ru/20240411/1939310900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил осеевский, ростелеком