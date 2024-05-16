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"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов - РИА Новости, 16.05.2024
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13:57 16.05.2024 (обновлено: 16:32 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/oseevskiy-1946414178.html
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов - РИА Новости, 16.05.2024
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов
"Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:57
2024-05-16T16:32
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил Осеевский в рамках конференции "Электронное предварительное голосование: безопасность, легитимность и удобство для пользователя". "Сейчас "Ростелеком" заключает порядка десяти международных контрактов на создание различных систем обеспечения безопасности в интересах дружественных государств на разных континентах", - сказал Осеевский.
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михаил осеевский, ростелеком
Михаил Осеевский, Ростелеком
"Ростелеком" заключает десять зарубежных контрактов

Осеевский: "Ростелеком" заключает контракты на создание систем безопасности

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ростелеком" сейчас заключает порядка десяти международных контрактов на создание систем обеспечения безопасности для дружественных стран, заявил Михаил Осеевский в рамках конференции "Электронное предварительное голосование: безопасность, легитимность и удобство для пользователя".
"Сейчас "Ростелеком" заключает порядка десяти международных контрактов на создание различных систем обеспечения безопасности в интересах дружественных государств на разных континентах", - сказал Осеевский.
Цифровое освоение Арктики: Ростелеком расширяет связь - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Цифровое освоение Арктики: "Ростелеком" расширяет связь
11 апреля, 12:22
 
Михаил ОсеевскийРостелеком
 
 
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